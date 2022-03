Ukraińskie muzeum retrokomputerów wraz z eksponatami zniszczone przez Rosjan

Mamy już pewność, że obiekt obrócił się w ruinę. Potwierdziło to oficjalne twitterowe konto Ukraińskiego Muzeum Oprogramowania i Komputerów. W założonym w 2003 roku muzeum znajdowało się ponad 120 komputerów, ale też i konsol, oprogramowania czy klawiatur z dawnych lat. To łącznie ponad 500 eksponatów. Wśród nich można wymienić chociażby Apple IIc, Compaq Portale III, Atari 400 czy wiele nietypowych sowieckich maszyn z lat ’80 i ’90.

Profil Software & Computer Muzeum potwierdza, że muzeum jest zniszczone, a jego twórca stracił dom / Foto: Twitter - własne

Straty wojenne w Mariupolu coraz większe, ostrzał rosyjskich wojsk niszczy cywilne budynki

Kolekcja była prywatnym zbiorem Dmitrija Czerepanowa. Jak napisał w mediach społecznościowych - "Wszystko, co pozostało z mojej kolekcji, którą zbierałem przez 15 lat, to tylko fragmenty wspomnień na stronie FB, stronie internetowej i stacji radiowej muzeum." Jak dodał - "Nie ma ani mojego muzeum, ani domu. I to boli, ale na pewno to przeżyję i znajdę nowy dom. (…) Będę starał się nadal wspierać stronę internetową i radio RetroBit, ale życie będzie miało teraz zupełnie inne priorytety."Zniszczenie muzeum Club 8-Bit miało miejsce podczas intensywnego ostrzału. Rosyjskie siły wzięły na cel cywilne budynki mieszkalne w całym Mariupolu liczącym jeszcze w 2021 roku ponad 431 tysięcy mieszkańców. Miasto jest niszczone od dawna. Wcześniej podczas jednego z bombardowań rosyjska armia zniszczyła też szpital dziecięcy i położnicy w Mariupolu.Źródło: metro.co.uk / Foto tytułowe: Software & Computer Museum - własne