Mac Mini i iPad prawie jak laptop. Youtuber stworzył all-in-one z dwóch sprzętów

Podłączenie iPada Mini w formie ekranu do Maca Mini jest proste, wystarczy przewód i aplikacja

Wystarczy chwila, aby Mac Mini i iPad Mini stały się all-in-one PC z dotykowym ekranem

Youtuber Scott Yu-Jan zauważył ciekawą zależność pomiędzy dwoma produktami Apple. Zarówno Mac Mini z procesorem Apple M1 jak i iPad Mini mają taką samą szerokość. Przy tym jeden ze sprzętów jest pełnoprawnym niewielkim desktopem (czyli formalnie mini PC) bez ekranu, a drugi po prostu tabletem, więc dysponuje dotykowym ekranem, ale nie ma aż tyle możliwości. Chcąc mieć przenośny komputer i widząc taką zależność, tak narodził się pomysł stworzenia projektu, który łączyłby oba sprzęty w coś prawie na kształt laptopa. A może raczej komputera all-in-one, w końcu nie ma klawiatury, touchpada czy baterii. Za to od typowych all-in-one jest na tyle mniejszy i lżejszy, że można go przenosić jak laptopa.Zasada działania jest banalna. Wystarczy przewodowo podłączyć iPada Mini do Maca Mini i aktywować aplikację Duet Display, która pozwala na korzystanie z tabletu jak z normalnego monitora, w dodatku dotykowego. Oczywiście mini PC firmy Apple musi być podpięty na stałe kablem do sieciowego gniazdka zasilającego. W zestawie powinna się też znaleźć klawiatura (opcjonalnie myszka). Najlepiej tak jak w tym przypadku niewielki bezprzewodowy model.Scott Yu-Jan zazwyczaj korzysta normalnie z Maca Mini stacjonarnie przy swoim biurku, a z tabletu Apple również w podstawowym modelu użytkowania. Jeśli jednak potrzebuje gdzieś wyjść i mieć pod ręką pełnoprawny komputer (wiedząc, że będzie miał dostęp do sieciowej energii elektrycznej), bierze do ręki swój stworzony w drukarce 3D stelaż i wkłada do niego iPada Mini oraz Maca Mini. Umieszczenie sprzętów w środku jest bardzo szybkie i nie trzeba do niego żadnych narzędzi. Do plecaka wkłada też pióro do ekranu dotykowego (zastępuje mu myszkę, choć i jej można używać) oraz klawiaturę bezprzewodową. Na tyle obudowy zrobił też specjalne zapięcie do wygodnego transportowania kabla zasilającego.Na miejscu rozkłada sprzęt i podłącza do zasilania, odpala program Duet Display i wsadza wtyczkę specjalnie dobrego krótkiego przewodu kątowego do Maca Mini i po drugiej stronie tabletu. Scott podobnie jak w laptopie może dogodnie zmieniać kąt pochylenia ekranu. W wydrukowanej obudowie zrobił też miejsce na mały kluczyk imbusowy, którym w razie potrzeby może dokręcić czy poluzować zawiasy, aby stawiały większy lub mniejszy opór. Tym sposobem może pracować wszędzie na jednej stacjonarnej maszynie, a nie tylko w domu.