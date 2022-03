Dell XPS 15 i XPS 17 w wariantach na rok 2022 z procesorami Intel Alder Lake-H 12. generacji

Od teraz jeszcze bardziej wydajne

Trzy nowe procesory do wyboru

Źródło: Dell



Oba modele nowych wariantów (15,6-calowego XPS 15 i 17-calowego XPS 17) będą sprzedawane z procesorami Intel Core i5-12500H (12-rdzeniowy), Intel Core i7-12700H (14-rdzeniowy), jak również Intel Core i9-12900HK (14-rdzeniowy).



Do tego jeszcze każdy z tegorocznych przedstawicieli oferuje maksymalnie 64 GB pamięci RAM typu DDR5-4800, podczas gdy wbudowana pamięć masowa będzie typu PCIe4 x4 SSD i maksymalnie może wynieść 4 TB (podstawowy model jest z SSD o pojemności 256 GB). Pozostała część specyfikacji i sam wygląd laptopów są identyczne z zeszłorocznymi modelami.



Zarówno w modelu 15-calowym, jak i 17-calowym obecnych jest kilka wariantów wyświetlaczy, w tym: ekran dotykowy IPS o rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli, a drugi to oldschoolowy wyświetlacz bezdotykowy o rozdzielczości tylko 1920 x 1200 pikseli. Do tego jeszcze wersja 15-calowa może wstępować w konfiguracji z dotykowym panelem typu OLED charakteryzującym się rozdzielczością 3456 x 2160 pikseli. Ekran ten zagości jednak w droższych wersjach, co akurat nie powinno dziwić.





Źródło: Dell



Do tego jeszcze klient ma do wyboru modele ze zintegrowaną grafiką Intela, a także dyskretną kartą graficzną Nvidia GeForce. Zarówno XPS 15, jak i XPS 17 będą oferowane z wariantami wyposażonymi w procesor graficzny Nvidia GeForce RTX 3050. Jednak 15-calowy laptop osiągnie szczyt w przypadku Nvidia GeForce RTX 3050Ti, podczas gdy 17-calowy model będzie oferowany z kartą GeForce RTX 3060. Dell poinformował również, że jednostki SKU z RTX 3060 zostaną wprowadzone do sprzedaży w kwietniu. Warto jeszcze w tym miejscu nadmienić, że GPU XPS 15 mają moc 40 W, podczas gdy 17-calowe oferują 60 W.



Bez dwóch zdań nowe warianty tych świetnych laptopów są zawsze mile widziane. Wszak



Ceny standardową zaczynają się od sporo ponad 1000 dolarów





Źródło: Dell



Zgodnie z informacjami ujawnionymi przez serwis GSMArena, nowy Dell XPS 15 2022 wyceniony jest na 1449 dolarów za wariant podstawowy z procesorem Intel Core i5 z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci SSD. Niestety zabrakło informacji na temat zastosowanego ekranu, ale najpewniej zagości w nim IPS o przestarzałej rozdzielczości. Natomiast ceny Dell XPS 17 zaczynają się od 1849 dolarów.



Źródło:



Dell wprowadził do oferty sprzedażowej nowe warianty genialnych laptopów XPS 15 i XPS 17 na rok 2022, dzięki czemu wybrane warianty można kupić od dzisiaj, a niektóre pojawią się w kwietniu tego roku. W porównaniu z ostatnią generacją urządzenia są wyposażone w uaktualnione procesory Intel Alder Lake-H 12. generacji. Do tego jeszcze mają na wyposażeniu szybsze pamięci RAM, jak również układy graficzne do GeForce RTX 3060, a reszta pozostała bez zmian, co akurat nie jest złą informacją.Warto zatem sprawdzić, co Dell przygotował na ten rok dla swoich klientów.