vivo Pad zapowiada się genialnie. Tuż przed premierą znamy specyfikację

Mając na uwadze fakt, że



W tym momencie nie ma informacji kiedy vivo Pad mógłby trafić do sprzedaży globalnej i tym samym pojawić się również w Polsce.





Źródło: Twitter / @yabhishekhd / fot. tyt. vivo Mając na uwadze fakt, że OnePlus Pad 5G w momencie premiery ma kosztować 2999 juanów, co po przeliczeniu daje nam kwotę na poziomie około 2000 złotych, można przyjąć, że cena vivo Pad będzie wyższa. Wszak model ten oferuje wsparcie dla stylusa, ma więcej pamięci RAM, a do tego jeszcze to vivo. Ta marka nigdy nie walczyła o klienta ceną i teraz też nie powinno być inaczej.W tym momencie nie ma informacji kiedy vivo Pad mógłby trafić do sprzedaży globalnej i tym samym pojawić się również w Polsce.

Vivo ujawniło już projekt nadchodzącego tabletu Vivo Pad. Na podstawie oficjalnych grafik, możemy zauważyć, że Vivo Pad będzie miał płaski korpus z metalowym tylnym panelem. Potwierdzono również, że tablet oferuje zestaw dwóch obiektywów, które będą znajdować się w lewym górnym rogu tylnego panelu na dość mocno wyeksponowanej wysepce.Grafiki potwierdziły również zestaw czterech głośników w tablecie Vivo Pad - dwa z nich zostaną umieszczone na dolnej krawędzi i będą występowały w towarzystwie portu USB typu C, a dwa kolejne na górnej. Natomiast prawa krawędź została zarezerwowana dla przycisku zasilania i belki regulacji głośności.Na koniec warto dodać, że rysik vivo do tabletu nie będzie jedynym akcesorium. Producent wprowadzi bowiem kompatybilne etui Keyboard Folio do tabletu Vivo Pad, które będzie połączone z tabletem za pomocą magnetycznego złącza pogo.