Ruszyła wielka wyprzedaż na AliExpress. Ceny obniżysz tymi kuponami

Cenna zdobycz.

Gadżety z AliExpress w dobrych cenach

1. Smartfon Xiaomi Redmi Note 11

Cena:

2. Skander OBD2 Thinkdiag

3. Wideorejestrator 70mai Pro Plus + A500S

4. Smartwatch z GPS Amazfit Stratos

Cena:

5. Robot sprzątający ILIFE V7s Plus

6. Powerbank Baseus 20000 mAh z ładowaniem 100 W

Doczekaliśmy się. Wielka wyprzedaż urodzinowa na AliExpress wystartowała, a wraz z nią ogromne przeceny na miliony produktów. Ceny są niskie, ale wcale nie oznacza to, że nie da się ich obniżyć jeszcze bardziej! W tym artykule podrzucamy garść inspiracji zakupowych, ale też - co chyba najważniejsze - kupony rabatowe na AliExpress, które przydadzą się Wam, aby nabyć upragnione gadżety jeszcze taniej.Poszukiwania polecamy zacząć od strony głównej wyprzedaży AliExpress , gdzie znajdziecie zatrzęsienie często kupowanych produktów. Promocje już wystartowały i potrwają do 4 kwietnia do godz. 8:59.Pamiętajcie o tym, że promocje i kody można ze sobą łączyć. By obniżyć cenę na produkcie da się jednocześnie wykorzystać np. kod promocyjny stoiska, kupon z którejś listy i zapłacić BLIK-iem.Kupony rabatowe na AliExpress działają w odniesieniu dla zarówno starych, jak i nowych klientów. Oczywiście są też osobne bonikfikaty dla jednych i drugich. Poniższe kody są już aktywne i pozostaną takimi do 2 kwietnia do godz. 8:59. Możecie z nich skorzystać przy dowolnej ofercie!Kolejną pulę kodów rabatowych możecie aktywować z kolei wyłącznie dla produktów widocznych na stronie Superszybka dostawa w 3 – 7 dni To nie wszystko. Prawdziwą gratką są kody obniżające ceny o 50 dolarów, czyli nieco ponad 220 złotych! Są to kody limitowane i trzeba wykazać się refleksem, aby z nich skorzystać. Aktywujecie je przy produktach z linkowanej wyżej strony Superszybka dostawa w 3-7 dni w dniach 28 marca – 2 kwietnia. Codziennie o godz. 21:00 aktywowany będzie jeden kod, który będzie można użyć tylko 20 razy. Na przykład SZYBKA2903 aktywowany jest 29 marca, a SZYBKA0104 - 1 kwietnia.Wybierz odpowiednią metodę płatności, a zapłacisz jeszcze mniej. Osoby, które skorzystają z płatności BLIK-a otrzymają $8 zniżki (ok. 35 złotych) przy zakupach za co najmniej $40 (ok. 180 złotych). Promocja będzie aktywna od 28 marca do 1 kwietnia do godz. 9:00.AliExpress nie zapomniało wcale o nowych użytkownikach . To właśnie z myślą o nich przygotowano poniższe dwa kupony. Wykorzystasz je do 1 kwietnia do godz. 8:59.Poniższą pulę kuponów wykorzystacie jedynie z produktami na tej stronie . Kody są aktywne do 1 kwietnia do godz. 8:59.AliExpress uruchomiło przy okazji specjalną stronę dla kupujących za pomocą aplikacji AliExpress na smartfony. Przejdź pod ten adres , a uzyskasz dostęp do niedrogich gadżetów w cenie $3.3. Strona będzie aktywna do 1 kwietnia do godz. 8:59. Uwaga: strona jest widoczna tylko wtedy, gdy odwiedzasz ją za pośrednictwem urządzenia mobilnego.Na koniec nie zapomnijcie o stronie Obłędne oferty . Codziennie będą tam wstawiane nowe i atrakcyjne gadżety, które mogą zainspirować Was do zakupów lub stanowić cel zakupowy sam w sobie.Redmi Note 11 to doskonała propozycja smartfona dla osób, które nie lubią przepłacać, a chcą sprzęt, który po prostu dobrze działa. Redmi Note 11 to ekran o częstotliwości odświeżania 90 Hz, wydajny układ Snapdragon 680 oraz szybkie ładowanie z mocą 33 W. W tej cenie naprawdę trudno wymagać więcej.Po co płacić komuś 100 złotych za każdorazowe podpięcie komputera i odczytanie lub skasowanie błędów w aucie, skoro można robić to samemu? Tanie skanery OBD2 nie są tak skuteczne jak profesjonalny skaner Thinkdiag. Współpracuje z samochodami 115 marek i odczytuje kody systemów ECM, TCM, ABS, SRS, BCM, IMM, BMS, TPMS, SAS, układu paliwowego, oświetlenia i wielu innych.Jazda bez wideorejestratora samochodowego to proszenie się o kłopoty. Urządzenie 70mai Pro Plus + A500S nagrywa obraz z przodu i tyłu pojazdu, w wysokiej rozdzielczości i z szerokim kątem widzenia. Ma GPS, ADAS, tryb parkingowy, kontrolę głosową oraz niezły procesor obrazu.Jeżeli zaczynasz przygodę z bieganiem, jazdą na rowerze albo jakąkolwiek inną aktywnością fizyczną, solidny smartwatch zmotywuje Cię do ruchu. Amazfit Stratos został stworzony z myślą o ambitnych amatorach. Oferuje dokładny GPS i czujnik tętna, ekran czytelny w pełnym słońcu i stabilne, bezproblemowe działanie, którego nie gwarantuje większość zegarków w nawet nieco wyższej cenie. 223 złote za taki sprzęt, to jak za darmo. Wiem co mówię, korzystałem z niego ponad rok.Robot sprzątający to świetna metoda na odciążenie się z codziennych domowych obowiązków. Pojemna bateria pozwala mu posprzątać całe mieszkanie, a przyzwoity system mapowania - poruszać się autonomiczne, odkurzać i mopować każdy jego zakątek. ILIFE to jedna z popularniejszych marek robotów z AliExpress nie bez przyczyny.Są powerbanki i jest TEN sprzęt. Oto powerbank o dużej pojemności z szybkim ładowaniem USB-C PD o mocy 100 W, dzięki któremu da się doładować nie tylko smartfony i tablety, ale także laptopy. Smukła konstrukcja, elektroniczny wyświetlacz i doskonałe działanie to tylko wybrane z jego zalet.Źródło: mat. własny