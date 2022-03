Polacy oszaleli na punkcie zegarków Omega x Swatch. Nie kupujcie ich na OLX

Nie ma sensu ulegać hype'owi.

Omega Speedmaster Moonwatch to jeden z najbardziej znanych zegarków na świecie. Model ten w swoich starszych wydaniach był częścią wszystkich sześciu lądowań na Księżycu. Nowy chronograf kosztuje nawet ponad 30 000 złotych, co jest ceną absurdalnie wysoką dla większości Polaków. W tym kontekście nie powinna dziwić gigantyczna popularność łudząco podobnych dla niewprawnego oka czasomierzy Omega x Swatch, sprzedawanych w CH Złote Tarasy w Warszawie. Osoby, które kupiły je tanio próbują sprzedać je drogo. Nie dajcie się nabić w butelkę.

Omega x Swatch na OLX w absurdalnych cenach

"Na wszystkich tarczach widnieje logo OMEGA X SWATCH, a także kultowe logo Speedmaster i nowe logo MoonSwatch. Szklana konstrukcja, "ukryte" S zintegrowane w środku kryształu, delikatny i wyrafinowany okrągły wzór na zewnętrznym pierścieniu tarczy i subtarczach, ostra i gładka konstrukcja wypustów, kultowy szczegół "kropka nad 90" na tachymetrze, przeskalowana ramka i oczywiście unikalny dotyk Bioceramic są wspólne dla wszystkich modeli i oddają naszą pasję do detali. Wszystkie godziny, minuty, wskazówki sekundnika chronografu i znaczniki godzin są wyposażone w superluminową, która zapewnia doskonały blask w ciemności"

"Możemy już potwierdzić, że kolekcja będzie dostępna w przyszłości w naszym Sklepie Internetowym – także mamy nadzieję, że każda osoba zainteresowana zakupem zegarka z tej kolekcji, będzie miała taką szansę"

"Będziemy informować na bieżąco, jak tylko będzie ustalona data"

Omega Speedmaster Moonwatch (po lewej) i zegarek z kolekcji Omega x Swatch. | Źródło: OmegaGdzie kupić zegarek Omega x Swatch? Obecnie... tylko w szokująco wysokiej cenie na OLX. Polacy wykupili cały zapas zegarków dostępnych w warszawskim sklepie stacjonarnym. Omega x Swatch ze względu na swoje podobieństwo do modelu Omega Speedmaster Moonwatch nazwany został pieszczotliwie Omega MoonSwatch. Kupiły go osoby, którym podobał się design, liczący na tani lans oraz szybki zarobek.- głosi opis zegarka.Każdy model zegarka z serii Omega x Swatch wyceniono na 1125 złotych. Ceny na OLX są dużo wyższe i kończą się nawet na 5999 złotych.Polacy, którym udało się kupić stacjonarnie zegarki Omega x Swatch próbują na nich zarobić. Nie ma sensu korzystać z takich ofert. | Źrodło: mat. własny - zrzut ekranu z OLXWbrew pozoromOmega x Swatch to żadne limitki, których nie będzie się dało już nigdzie kupić. Potwierdza to z resztą wpis na oficjalnym fanpage'u marki w serwisie Facebook.- czytamy. Kiedy?- dowiadujemy się.Mówiąc krótko: chcecie sprawić sobie zegarek Omega x Swatch? Nie ulegajcie hype'owi i uzbrójcie się w cierpliwość. Nie ma sensu przepłacać.Źródło: Swatch