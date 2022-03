Poznaliśmy specyfikację OnePlus 10R. Jeśli się potwierdzi, to nieźle namiesza na rynku

Konkretny smartfon w rozsądnej cenie

Na tylnym panelu zagości zestaw trzech obiektywów z 50-megapikselowym czujnikiem głównym Sony IMX766, któremu towarzyszyć będzie obiektyw ultraszerokokątny 8MP (Sony IMX355), jak również kamera marko 2MP. Warto w tym miejscu dodać, ze realme GT Neo 3 ma na wyposażeniu aparatu głównego optyczną stabilizację obrazu (OS), a zatem jest bardziej, niż pewne, że średniak od OnePlus, także będzie w nią wyposażony. Możliwe będzie rejestrowanie materiałów wideo w rozdzielczości do 4K w 60 klatkach na sekundę. Selfie dedykowana będzie natomiast kamera 16MP ze światłem f/2.2.



Energię ma dostarczyć akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą piekielnie szybkiego ładowania o mocy 150 W.



OnePlus 10R będzie podobno pierwszym smartfonem z serii, w którym ma zostać porzucone genialne rozwiązanie, jakim jest Alert Slider. Do tego jeszcze na wyposażeniu ma zabraknąć gniazda słuchawkowego. Ma być dostarczony z OxygenOS 12 opartym na systemie Android 12.



Pojawiła się domniemana specyfikacja techniczna OnePlus 10R - superwydajnego smartfona klasy średniej, który w momencie premiery stanie się tańszą alternatywą dla flagowego OnePlus 10 Pro i zarazem zastąpi OnePlus 9R. Opublikowane informacje na temat najnowszego smartfona marki są bardzo obiecujące.Jeśli wierzyć wcześniejszym doniesieniom OnePlus 10R ma zostać zaprezentowany w maju tego roku. Zanim to jednak nastąpi przed nami jeszcze debiut kilku innych modeli, w tym: OnePlus Nord CE 2 Lite i OnePlus Nord 2T. Zanim wejdziemy do specyfikacji, warto już w tym miejscu nadmienić, że najprawdopodobniej będzie to realme GT Neo 3 występujący pod inną nazwą i zarazem w innym opakowaniu.W momencie debiutu OnePlus 10R będzie konkurentem dla obecnych już na rynku Redmi K50 i Redmi K50 Pro jednocześnie, gdyż otrzyma podzespoły i rozwiązania, które znaleźć można w obu wymienionych. To akurat bardzo dobra informacja, aczkolwiek gorsza jest taka, że o pozycję walczył będzie także z realme GT Neo 3. Zarówno realme, jak i OnePlus są markami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa - BBK.Wg serwisu 91mobiles, za wydajność nadchodzącego OnePlus 10R odpowiedzialny będzie(5 nm) oferujący sporo mocy obliczeniowej w rozsądnej cenie. Ten układ składa się z 8-rdzeniowego procesora (rdzenie Cortex-A78 + Cortex-A55) i grafiki ARM Mali-G610 MC6.Rzeczny układ SoC ma współpracować zwraz z odpowiednio 128 GB i 256 GB pamięci UFS 3.1. Oczywiście na wyposażeniu zabraknie czytnika kart microSD.Obraz ma być wyświetlany w rozdzielczości FHD+ na 6.7-calowym wyświetlaczu AMOLED typu E4, którego dostarczy firma Samsung, W jego przypadku warto wspomnieć o, jak również wsparciu dla HR10+. Będzie to zatem bardzo dobry wyświetlacz, który spokojnie mógłby zagościć nawet we flagowym smartfonie.