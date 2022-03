Gamingowa wydajność Intel Core 12 gen w stacjonarnych PC Acer Predator Orion 7000

Jeszcze więcej mocy w gamingowych komputerach Predator Orion 7000, wkrótce kolejne modele

Na rynku komputerów absolutną nowością są w tej chwili modele z procesorami Intel Core 12 gen Alder Lake w ujęciu mobilnym. Stacjonarne odpowiedniki mają już kilka miesięcy na karku, jednak wciąż producenci desktopów sukcesywnie budują swoje portfolio także na ich podstawie. Kolejnym producentem, który wprowadza sprzęty tego typu jest Acer ze swoją gamingową submarką Predator.Już teraz można kupić w polskich sklepach gamingowe maszyny Predator z procesorami Intel Core 12 gen Alder Lake, a niedługo oferta rozszerzy się o główną markę Acer. Użytkownicy mogą obecnie wybrać komputery Predator Orion 7000 z procesorami Intel Core i7 czy Intel Core i9 oraz kartami graficznymi z serii Nvidia GeForce RTX 3000 (do RTX 3090 włącznie). Firma wyposaża je też w szybki RAM w standardzie DDR5 do 64 GB czy nośniki danych SSD M.2 PCIe do 2 TB oraz HDD (do dwóch po 3 TB).