Globalna premiera Honor X8. Ma usługi Google i sensowne wyposażenie za rozsądne pieniądze

Honor X8 z usługami mobilnymi Google

Wielki powrót GMS do smartfonów Honor

Źródło: Honor



Honor X8 po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą systemu Google Android 11, wraz z nakładką systemową Magic UI 4.2. I choć nie jest to Android 12, to jednak sama obecność GMS zwiastuje nowe.



Jest to bowiem sygnał, że przyszłe urządzenia Honor będą również z Androidem na pokładzie, przynajmniej w przypadku modeli globalnych. Jest zatem bardziej, niż pewne, że nadchodzący Honor X9, jak również Honor X7 (zostaną zaprezentowane 29 marca) będą bazowały na systemie Android po wyjęciu z pudełka.





Źródło: Honor



Honor X8 to genialny konkurent dla vivo Y76 5G

Nie tak dawno w Polsce zadebiutował



System: Magic UI 4.2 oparty na Android 11;

Wyświetlacz o przekątnej 6.7″ wykonany w technologii IPS, rozdzielczość FHD+, odświeżanie 90Hz, otwór w ekranie na kamerę Selfie;

Układ SoC: Qualcomm Snapdragon 680 (6nm) z modemem 4G;

RAM: 6GB RAM;

Pamięć: 128GB;

Aparat: 64MP (główny) + 5MP (ultraszerokokątny) +2MP (rozmywanie tła)+2MP (makro);

Kamera Selfie: 16MP;

Akumulator o pojemności 4000 mAh z szybkim ładowaniem 22.5W SuperVOOC poprzez port USB typu C;

Zintegrowany z włącznikiem czytnik linii papilarnych.

Źródło: Honor



Honor X8 jest dostępny w trzech kolorach — Titanium Silver, Midnight Black i Ocean Blue oraz w pojedynczej konfiguracji 6/128 GB. Całość została zamknięta w smukłej konstrukcji o grubości raptem 7.45 mm i wadze 177 gramów.



To, co może niekutym przeszkadzać w Honor X8 to brak obsługi sieci nowej generacji (5G), aczkolwiek w przypadku polskich konsumentów nie powinno mieć to większego znaczenia, gdyż nadal dominuje standard 4G.



Źródło:



Honor X8 jest dostępny w trzech kolorach — Titanium Silver, Midnight Black i Ocean Blue oraz w pojedynczej konfiguracji 6/128 GB. Całość została zamknięta w smukłej konstrukcji o grubości raptem 7.45 mm i wadze 177 gramów.To, co może niekutym przeszkadzać w Honor X8 to brak obsługi sieci nowej generacji (5G), aczkolwiek w przypadku polskich konsumentów nie powinno mieć to większego znaczenia, gdyż nadal dominuje standard 4G.Źródło: Honor / fot. tyt. Honor Nie tak dawno w Polsce zadebiutował vivo Y76 5G . Jest to dość specyficzny średniak marki vivo, który konkuruje przede wszystkim smukłym designem, gdyż jego wyposażenie wcale nie jest jakieś imponujące, mając na uwadze wycenę na poziomie 1499 złotych. Dlatego też jestem wręcz przekonany, że Honor X8 jest świetnym konkurentem i to nie tylko dlatego, że jest sporo tańszy. On jest po prostu przemyślany. Potwierdza to zresztą poniższa specyfikacja. Honor X8 po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą systemu Google Android 11, wraz z nakładką systemową Magic UI 4.2. I choć nie jest to Android 12, to jednak sama obecność GMS zwiastuje nowe.Jest to bowiem sygnał, że, przynajmniej w przypadku modeli globalnych. Jest zatem bardziej, niż pewne, że nadchodzący Honor X9, jak również Honor X7 (zostaną zaprezentowane 29 marca) będą bazowały na systemie Android po wyjęciu z pudełka.

Honor X8 to najnowszy smartfon marki, który zadebiutował właśnie globalnie, po tym jak wcześniej w tym miesiącu pokazano go na rodzimym rynku producenta. Warto już na wstępie zaznaczyć, że model ten w przeciwieństwie do smartfonów Huawei, co z punktu widzenia wielu użytkowników jest wystarczającym powodem, aby porzucić markę Huawei, właśnie na rzecz sub-marki Honor.Honor X8 () to smartfon klasy średniej na ten moment nie jest jeszcze dostępny w Europie, ale już niebawem ma się pojawić. Jest natomiast do kupienia między innymi na Bliskim Wschodzie, czy też w Zjednoczonych Emiratach Arabskich za równowartość 240 dolarów, czyli około 1023 zł. Drogo? Niekoniecznie, mając na uwadze wyposażenie, jak również design. Warto zatem przyjrzeć się nieco bliżej Honor X8.Wraz z prezentacją międzynarodowego wariantu Honor X8,do urządzeń marki Honor. To bez wątpienia bardzo dobra informacja, gdyż dotychczas pracowały na HarmonyOS z usługami Huawei (HMS) wraz z interfejsem EMUI. Oznaczało to, że nie było dostępu do wszystkiego, do czego przyzwyczaiło nas Google, a zatem YouTube’a, czy też możliwości instalacji aplikacji ze sklepu Google Play.