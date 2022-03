Nadchodzący OnePlus Pad 5G zapowiada się fenomenalnie. Specyfikacja w sieci

Źródło: Twitter / @Shadow_Leak

Specyfikacja OnePlus Pad 5G wygląda obiecująco

podwójny aparat na tylnym panelu z czujnikiem głównym 13MP i dodatkowym 5MP;

8-megapikselowa kamera Selfie;

akumulator o pojemności 10090 mAh ze wsparciem dla ładowania o mocy 45W;

czytnik linii papilarnych umieszczony na jednym z boków;

system Android 12 po wyjęciu z pudełka;

Bluetooth 5.1 i złącze słuchawkowe.

Cena OnePlus Pad 5G również jest obiecująca

Najbardziej w oczy w ujawnionej specyfikacji rzuca się układ SoC. Wszak ma to być Qualcomm Snapdragon 865, który napędzał kilka naprawdę porządnych flagowców sprzed dwóch lat. I tutaj pojawia się pewnego rodzaju niedowierzanie, aczkolwiek być może zupełnie niepotrzebnie. Wydaje się, że na tym podzespole OnePlus ma zamiar zaoszczędzić, aby utrzymać cenę na dobrym poziome, a do tego jeszcze uniknąć kłopotu związanego z dostawami. I to ma sens.Układ ten współpracować ma z 6GB pamięci RAM i 128GB pamięci na dane. Mając na uwadze politykę firmy, nie liczyłbym na możliwość dalszej rozbudowy poprzez wykorzystanie czytnika microSD.Mocnym akcentem w specyfikacji OnePlus Pad 5G będzie wyświetlacz. Ma on zostać wykonany w technologii OLED, co przełoży się na genialną reprodukcję kolorów, nieskończony kontrast i Always on Display. Treści mają być wyświetlane w rozdzielczości FHD+ na matrycy o przekątnej 12.4”. Będzie to zatem spory tablet, który w momencie debiutu stanie w szranki z Xiaomi Mi Pad 5 , jak również znacznie droższym Samsungiem Galaxy Tab S7 FE.Specyfikację techniczną mają dopełnić następujące podzespoły:Podobno OnePlus Pad 5G w momencie wprowadzenia do sprzedaży na rodzimy rynek producenta ma być oferowany. Niewątpliwie wycena jest adekwatna do zastosowanych podzespołów, co powinno przełożyć się na spore zainteresowanie i niezłe wyniki sprzedaży.W tym momencie nie ma informacji kiedy OnePlus Pad 5G mógłby pojawić się w sprzedaży, aczkolwiek inne źródła twierdzą, że masowa produkcja już wystartowała i odbywa się w fabrykach zlokalizowanych między innymi na terenie Europy.Źródło: Twitter / @Shadow_Leak / fot. tyt. Samsung Polska