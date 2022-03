Nadchodzący vivo X Fold ujawniony przez producenta na kilka dni przed premierą

vivo X Fold na pierwszej grafice

Pytanie jednak, jak vivo poradziło sobie z garbem powstającym po rozłożeniu smartfona? W jakim stopniu będzie wyczuwalny pod palcem i jak bardzo będzie przeszkadzał podczas użytkowania? Pamiętam, że ten w konkurencyjnym Huawei Mate Xs nie dawał mi się we znaki wcale. Jestem zatem dobrej myśli i wierzę, że w przypadku vivo X Fold będzie podobnie.Za jego wydajność ma odpowiadać najmocniejszy układ SoC firmy Qualcomm, jakim jest obecnie Snapdragon 8 Gen 1 produkowany przez Samsunga w 4nm procesie technologicznym. Energię dostarczy natomiast akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem kablowym o mocy 80W poprzez port USB typu C i bezprzewodowym 50W. Reszta informacji na temat podzespołów nie została jeszcze ujawniona, a zatem trzeba czekać na kolejne przecieki lub wstrzymać się do oficjalnej prezentacji.Źródło: weibo / fot. tyt. weibo

vivo szykuje się do prezentacji wielu nowych urządzeń. Jedną z nadchodzących nowości ma być dość intrygujący vivo X Fold, czyli pierwszy smartfon marki z rozkładanym ekranem. Opublikowana grafika na serwisie społecznościowym weibo (na oficjalnym kanale vivo) zdradza nam naprawdę niewiele, aczkolwiek jasno daje do zrozumienia, że będzie to smartfon olśniewający, niczym motyl.Jak wynika z krążących po internecie informacji, prezentacja vivo X Fold zaplanowana została na końcówkę tego miesiąca, a dokładniej na 28 marca. A zatem już niebawem będziemy świadkami debiutu pierwszego składanego smartfona marki vivo i zarazem silnego konkurenta dla serii Galaxy Fold od Samsunga i Mate X od Huawei.Oczekuje się, że wewnętrzny wyświetlacz tego modelu ma charakteryzować się przekątną wynoszącą osiem cali. Zastosowany panel będzie wykonany w technologii OLED i zaoferuje odświeżanie na poziomie 120 Hz, a także rozdzielczość QHD+. Okalany ma być dość smukłymi ramkami o regularnej szerokości. Po rzeczonej specyfikacji można spodziewać się tylko jednego - obrazu ostrego, jak brzytwa i niezwykle płynnego. I tyczy się to również ekranu zewnętrznego, choć ten ma wyświetlać treści w niższej rozdzielczości (OLED, 6,53 cala, rozdzielczość FullHD+, odświeżanie 120 Hz).