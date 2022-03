Prezenty na wiosnę dla całej rodziny. 6 gadżetów z AliExpress

Garść kuponów i inspiracji.

11TERAZ - $2 zniżki przy zakupach za co najmniej $20

AEOFERTY - $3 zniżki przy zakupach za co najmniej $25

ZNIZKA - $6 zniżki przy zakupach za co najmniej $41

22TERAZ - $7 zniżki przy zakupach za co najmniej $47

TERAZ33 - $10 zniżki przy zakupach za co najmniej $100

SZYBKA2 - $2 zniżki przy zakupach za co najmniej $15

8PLSZYBKA - $8 zniżki przy zakupach za co najmniej $59

SZYBKA12 - $12 zniżki przy zakupach za co najmniej $99

PLSZYBKA20 - $20 zniżki przy zakupach za co najmniej $149

SZYBKA25 - $25 zniżki przy zakupach za co najmniej $199

SZYBKA30 - $30 zniżki przy zakupach za co najmniej $249

SZYBKA2803 - $50 zniżki przy zakupach za co najmniej $200, aktywny 28 marca

SZYBKA2903 - $50 zniżki przy zakupach za co najmniej $200, aktywny 29 marca

SZYBKA3003 - $50 zniżki przy zakupach za co najmniej $200, aktywny 30 marca

SZYBKA3103 - $50 zniżki przy zakupach za co najmniej $200, aktywny 31 marca

SZYBKA0104 - $50 zniżki przy zakupach za co najmniej $200, aktywny 1 kwietnia

MARNEW3 - $3 zniżki przy zakupach za co najmniej $4

MARNEW5 - $5 zniżki przy zakupach za co najmniej $10

SPRING4 - $4 zniżki przy zakupach za co najmniej $30

SPRING7 - $7 zniżki przy zakupach za co najmniej $50

SPRING12 - $12 zniżki przy zakupach za co najmniej $80

SPRING17 - $17 zniżki przy zakupach za co najmniej $140

SPRING255 - $25 zniżki przy zakupach za co najmniej $200

1. Tani projektor ThundeaL TD90

2. Robot sprzątający Roborock Q7 Max

Cena:

3. Szczoteczka do czyszczenia twarzy Xiaomi InFace

4. Sportowy zegarek SMAEL

5. Dron dla amatora - z kamerką lub bez

Cena:

6. Niedrogie drewniane okulary z filtrem UV

Już 28 marca na AliExpress rusza kolejna gigantyczna wyprzedaż produktów. Ceny wielu spośród milionów produktów będą naprawdę atrakcyjne, ale nie znaczy to wcale, że nie da się ich uczynić jeszcze lepszymi. W tym wpisie oprócz pomysłów zakupowych publikujemy całą masą kuponów, które można zastosować do proponowanych, ale też mnóstwa innych gadżetów! Udanych łowców. Strona urodzinowej wyprzedaży AliExpress to centralny punkt zainteresowania, wypełniony pomysłami na zakupu. Promocje wystartują 28 marca o godzinie 9:00 i potrwają do 4 kwietnia do godz. 8:59. W tym samym okresie ważne będą poniższe kody.Kupony rabatowe na AliExpress są dostępne dla nowych oraz starych klientów. Wszystkie będą aktywne od 28 marca od godz. 9:00 do 2 kwietnia do godz. 8:59. Możecie z nich skorzystać przy dowolnej ofercie!Kody umieszczone poniżej mogą z kolei zostać aktywowane wyłącznie dla produktów widocznych na stronie Superszybka dostawa w 3 – 7 dni.Kolejna pula kodów obniża ceny w naprawdę istotnym stopniu, ale są to kody limitowane. Należy się pospieszyć z ich użyciem! Aktywujecie je przy produktach na stronie Superszybka dostawa w 3-7 dni w dniach 28 marca – 2 kwietnia. Codziennie o godz. 21:00 aktywowany będzie jeden kod, który będzie można użyć tylko 20 razy. Na przykład SZYBKA2803 aktywowany jest 28 marca, a SZYBKA3103 - 31 marca.Dalsze zniżki zdobędziesz, korzystając z odpowiedniej metody płatności. Osoby, które zapłacą przy użyciu BLIK-a mogą liczyć na $8 zniżki (ok. 35 złotych) przy zakupach za co najmniej $40 (ok. 180 złotych). Akcja będzie aktywna od 28 marca do 1 kwietnia do godz. 9:00.AliExpress przygotowało również kupony dla nowych użytkowników . Wykorzystasz je przed 1 kwietnia do godz. 8:59.Następną pulę kuponów można wykorzystać jedynie z produktami na tej stronie . Kody będą aktywne do 1 kwietnia do godz. 8:59.AliExpress przygotowało też specjalną stronę dla kupujących za pomocą aplikacji AliExpress na smartfony. Wchodząc pod ten adres uzyskasz dostęp do tanich produktów w cenie $3.3. Strona będzie aktywna do 1 kwietnia do godz. 8:59.Ostatnie miejsce, które polecamy Wam odwiedzić, stanowi strona Obłędne oferty . Codziennie będą tam wstawiane nowe i atrakcyjne oferty.Warto również pamiętać, że promocje i kody można ze sobą łączyć. By obniżyć cenę na produkcie da się jednocześnie wykorzystać np. kod promocyjny stoiska, kupon z naszej listy i zapłacić BLIK-iem.12. urodziny AliExpress rozpoczną się 28 marca o godzinie 9:00 i od tego też czasu podane w tekście ceny będą obowiązywać. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie, aby już teraz dodać sobie przedmioty do koszyka i zakupić ja w momencie rozpoczęcia promocji. Wszystkie podane w artykule towary będą posiadały darmową wysyłkę.Ciekawą alternatywę dla taniego telewizora o niezbyt dużej przekątnej stanowi kompaktowy projektor. Sprzedawany w trzech wersjach ThundeaL TD90 da się kupić z naszymi kuponami już za... 293 złote. Może rzutować obraz o przekątnej nawet 150 cali, ale ten najlepiej wyglądał będzie przy przekątnej rzędu 80-100 cali. Optymalna odległość rzucanego w rozdzielczości 1280x720 pikseli obrazu to 1,5 - 3,5 metra.Zaawansowane roboty sprzątające są w stanie skutecznie i samodzielnie nie tylko odkurzyć podłogi i dywany w dużym mieszkaniu lub domu, ale także wymyć je za pomocą mopa. Roborock Q7 Max to jeden z popularniejszych modeli w swojej klasie. Zwraca uwagę mocą ssania na poziomie 4200 Pa, cichą pracą oraz inteligentnym systemem mapowania pomieszczeń, detekcji obiektów i unikania kolizji. Jest skuteczny, działa długo na baterii i łatwy w czyszczeniu.Najpopularniejsza szczoteczka do czyszczenia twarzy, sprzedawana w rekordowo niskiej cenie. Dzięki niej można w znaczący sposób poprawić sobie cerę, co z resztą potwierdzają tysiące opinii zadowolonych użytkowników. Do wyboru cztery kolory.A może klasyczny zegarek zamiast smartwatcha? Zaledwie 46 złotych zapłacicie za kwarcowy czasomierz marki SMAEL, przypominający swoich designem G-Shocki od Casio. Zaletą jest tu ogromny wybór wersji kolorystycznych tak zegarka, jak i towarzyszącego mu paska. Sprzęt jest wodoodporny, a producent obiecuje, że można w nim pływać.Już za 83 złote możecie obdarować kogoś dronem, dzięki któremu nauczy się sztuki pilotażu. Będzie to popularny, składany model 4DRC, będący w stanie unosić się w powietrzu przez 16-20 minut. Odległość zdalnego sterowania to ok. 80 metrów. Droższe warianty wyposażono w kamerkę o rozdzielczości 1080p, 2K lub 4K.Oto jedne z najpopularniejszych i najlepiej sprzedających się drewnianych okularów. W promocji da się je dorwać za 39 złotych. Do wyboru kilka różnych wariantów kolorystycznych. W tej cenie nie ma się co zastanawiać, jeśli nie macie jeszcze żadnej ochrony oczu na wiosnę i lato.Źródło: mat. własny