Intel prezentuje możliwości XeSS. Konkurent Nvidia DLSS i AMD FSR pozwoli odciążyć nowe grafiki

Intel XeSS sprawia równie dobre wrażenie jak DLSS czy FSR, każdy będzie miał swój supersampling

Pierwsze gry z Intel XeSS już wkrótce, kolejne studia wyrażają zainteresowanie tą technologią

Dopiero co AMD zaprezentowało nową odsłonę swojej technologii poprawiającej rozdzielczość bez konieczności kosztownego obliczeniowo natywnego renderowania np. w 4K.ma oczywiście głównego konkurenta od Nvidii w postaci DLSS bazującego na dedykowanych jednostkach obliczeniowych i sztucznej inteligencji. Intel także będzie miał podobną technikę i to już w swojej pierwszej serii kart graficznych dla graczy Arc Alchemist.U niebieskich będzie nosiła nazwę XeSS. Zasada działania wydaje się bardziej zbliżona do Nvidii DLSS niż do AMD FidelityFX Super Resolution, choć podobnie do AMD nie jest zamknięta (w przypadku Nvidii jest inaczej). Podczas GDC 2022 Intel wraz z partnerami technologicznymi zaprezentował możliwości technologii, która już w najbliższym czasie zagości w laptopach, a nieco później na komputerach stacjonarnych. Kosmiczny soulslike pod tytułem Dolmen, był obiektem jednego z pokazów. Grafika generowana natywnie w 4K i w full HD przepuszczonym przez Intel XeSS wyglądała niemalże identycznie. Oczywiście XeSS z 1080p był o wiele mniej wymagający niż tradycyjny render od razu w 2160p.Artysta środowiskowy Lucas Xavier z Massive Work (studio tworzące Dolmen) stwierdził, że - "Porównując Intel XeSS do natywnego renderingu 4K, mamy lepsze wrażenia z wyższą wydajnością bez utraty ani jednej części jakości, a czasami nawet ostrzejszy wygląd i mniejszy ghosting. Wszystko to dzięki technologii AI, która supersampluje obraz i zapewnia nam niesamowity wygląd przy niższych kosztach renderowania. Technologia Intel XeSS umożliwiła nam osiągnięcie 60 klatek na sekundę przy ray tracingu, co bez technologii supersamplingu AI nie byłoby możliwe."Pokaz Intela nie ograniczał się do zaprezentowania XeSS na gotowej grze. Drugim materiałem wideo było demo Outpost. Ponownie wynikowa rozdzielczość wynosiła 4K, ale karta graficzna tak samo renderowała widok w full HD, a dopiero później czterokrotnie podbijała liczbę pikseli bez zauważalnej utraty jakości.Poza Dolmen, technologię Intel XeSS znajdziemy też na pewno w takich tytułach, jak Death Stranding: Director's Cut, HITMAN III i The Riftbreaker. Ale to nie wszystko, pole do popisu jest jeszcze większe. Firmy takie jak 505 Games, Codemasters, IO Interactive, Ubisoft, Kojima Productions czy Techland, także mają w planach zaprzęgnąć Intel XeSS w swoich grach.Źródło i foto: Intel / własne