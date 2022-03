Vivo V23 5G w Polsce. Smartfon, który zmienia kolor

Coś innego.

W Polsce zadebiutował smartfon, który z łatwością wyróżnia się z tłumu nudnych i podobnych do siebie urządzeń. Mowa o zmieniającym kolor Vivo V23 5G, sprzedawanym w promocyjnej cenie, w zestawie z gratisowymi bezprzewodowymi słuchawkami. Co potrafi omawiana tu nowość?Vivo V23 5G sprzedawany jest w dwóch wariantach kolorystycznych.to czerń przypominająca rozgwieżdżone niebo, mieniąca się licznymi srebrnymi drobinami.to z kolei kolor złoty, który pod wpływem światła UV, na przykład promieni słonecznych, zmienia barwę na zielonkawą.

Vivo V23 5G w kolorze Stardust Black. | Źródło: Vivo

Vivo V23 5G w kolorze Sunshine Gold, potraktowany światłem UV. | Źródło: VivoVivo V23 5G to przede wszystkim 6,44-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 1080x2400 pikseli i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. O wydajność smartfona dba układ MediaTek Dimensity 920 oraz 12 GB RAM. Użytkownik na dane otrzymuje 256 GB pamięci.Vivo V23 5G. | Źródło: VivoJeśli chodzi o aparaty, mamy tu do czynienia z zestawem typowym dla smartfonów ze średniej półki cenowej. Jest zatem sensor główny 64 Mpix z obiektywem o jasności f/1.9, sensor 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz kamerka 2 Mpix z obiektywem do makrofotografii o jasności f/2.4. Z przodu widnieje kamera o rozdzielczości aż 50 Mpix z obiektywem f/2.0, w asyście drugiej kamerki 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym f/2.28.Sprzęt zasilany baterią o pojemności 4200 mAh można ładować z mocą 44 W. Producent dołącza w zestawie ładowarkę i... bardzo dobrze! Jest Wi-Fi 6, jest NFC i Bluetooth 5.2. Vivo V23 5G ma wymiary 157,2 x 72,4 x 7,4 mm i jest zaskakująco lekki. Jego masa to zaledwie 179 gramów.Vivo V23 5G. | Źródło: VivoSprzęt działa pod kontrolą systemu Funtouch OS 12, bazującego na Androidzie 12. Producent przewiduje dwie główne aktualizacje systemu i większą liczbę pomniejszych, związanych z poprawkami zabezpieczeń.Całkiem fajny ten średniak. Wkrótce go dla Was przetestujemy.Źródło: Vivo