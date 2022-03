Smartwatche i smartbandy coraz popularniejsze w Polsce. Zaczęliśmy dbać o zdrowie

Początkowo smartwatche i smart opaski kojarzone były głównie z bardziej inteligentnymi zamiennikami zegarków oraz urządzeniami do rozszerzenia obsługi smartfonów. Obecnie zdaje się, że użytkownicy takich rozwiązań w o wiele większym stopniu sięgają po nie z powodów zdrowego trybu życia czy pomocy w treningach, a typowo "multimedialne" smart funkcje są tylko dodatkami.Na pewno w dużej mierze miał na to wpływ wysyp najróżniejszych smartbandów znanych marek w niskich cenach. W tej chwili można kupić smartband rozpoznawalnej firmy z płatnościami NFC nawet w cenie niewiele przekraczającej 200 złotych (choć istnieją też modele premium za stawki bliskie 600 czy 800 złotych), a przy dobrych ofertach i promocjach nawet poniżej 200 złotych. Jednak badanie zlecone przez Fitbit zwraca uwagę na równie ważny aspekt zdrowotny. Raport został opracowany na podstawie badania Kantar przeprowadzonego w grudniu 2021 roku na grupie 1000 respondentów w wieku przynajmniej 18 lat.

Według badania pandemia miała wpływ na aktywność Polek i Polaków / Foto: Fitbit

Aż 41 proc. badanych zadeklarowało, że ich nastawienie do zdrowia uległo zmianie w 2020 roku, kiedy rozpoczęła się pandemia. Ponad 1/4 osób stwierdziła, że od czasu rozpoczęcia pandemii zażywa więcej ruchu. Do regularnego ćwiczenia przynajmniej raz w tygodniu przyznaje się aż 63 proc. badanych, a do częstych aktywności (przynajmniej trzy razy w tygodniu) 29 proc. Polek i Polaków, którzy wzięli udział w badaniu. Za to codziennie rusza się 20 proc. respondentów, co też jest sporym wynikiem. Jak można było się spodziewać, najbardziej skorzy do ruchu są młodzi przebadani (37 proc. aktywnych jest w wieku 18-20 lat).