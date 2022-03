Jak laptop dla twórcy, to tylko z ekranem OLED. Przegląd modeli

Jeśli jesteś twórcą i aktualnie stoisz przed trudnym wyborem, jakim jest zakup laptopa, a właściwie mobilnej stacji roboczej, to bardzo dobrze trafiłeś. W tym materiale przedstawię Ci propozycje laptopów, które nie zawiodą Cię w żadnej sytuacji, zawsze będą dorównywać tempa Twojej pracy, przy tym maksymalnie oszczędzając cenny czas.Pewne jest, że laptop dla twórcy powinien być inny, aniżeli sprzęt do codziennego użytku, pracy biurowej czy też nastawiony na gaming. I to raczej dziwić nie powinno nikogo, gdyż żyjemy w czasach, w których sprzęt jest spersonalizowany i niemal skrojony na miarę potrzeb. Dlatego też twórcom polecam w pierwszej kolejności laptopy z wyświetlaczamimarki, gdyż to one zapewniają genialną reprodukcję kolorów, tak potrzebną podczas pracy kreatywnej w zaawansowanych programach graficznych, przy renderowaniu filmów, jak również podczas realizacji wizji.Na tę okoliczność mam dla Ciebie kilka świetnych laptopów z ekranami OLED marki ASUS, które przynależą do różnego przedziału cenowego, a zatem powinny być odpowiednie dla każdego twórcy - tego mniej i bardziej zaawansowanego.Vivobook Pro 15 OLED to najtańsza propozycja w tym zestawieniu, gdyż model ten w podstawowej konfiguracji sprzętowej można kupić za 3599 złotych. W tej cenie otrzymacie jednak sprzęt, który skierowany jest przede wszystkim do twórców korzystających z laptopa w terenie do szybkiego załatwienia spraw, ale pracujących ze swoimi materiałami na potężnych stacjach roboczych w domu lub biurze. Model ten może jednak spokojnie stać się zamiennikiem komputera stacjonarnego, gdyż wystarczy zdecydować się na mocniejsze wyposażenie, w nieco wyższej cenie oczywiście. Do wyboru jest choćby GeForce RTX 3050 z obsługą sterowników NVIDIA Studio, do 16GB pamięci RAM (3200 MHz), a także Intel Core i7-11370H.

Vivobook Pro 14X OLED / foto. ASUS

ASUS ZenBook Pro 15 OLED

ZenBook Pro 15 OLED / foto. ASUS

ZenBook Pro 15 OLED / foto. ASUS

ASUS Zenbook Pro Duo 15 OLED

Zenbook Pro Duo 15 OLED / foto. ASUS

Zenbook Pro Duo 15 OLED / foto. ASUS

ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED

ProArt Studiobook Pro 16 OLED / foto. ASUS

ProArt Studiobook Pro 16 OLED / foto. ASUS

Docenić trzeba również wysoką rozdzielczość ekranu i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Do tego jeszcze Vivobook Pro 14X OLED oferuje niezłe czasy pracy, a także dobrą jakość dźwięku.Jeśli potrzebujesz wydajniejszej jednostki, aczkolwiek nadal w rozsądnym przedziale cenowym, to ZenBook Pro 15 OLED zdaje się być dla Ciebie wyborem idealnym. Został bowiem stworzony jako narzędzie dla młodych twórców treści, którzy potrzebują dużej wydajności i stabilności, bez konieczności dodawania podzespołów.Model ten występuje w wielu konfiguracjach, a najmocniejsze bazują na AMD Ryzen 9 5900HX, który wiele konkurencyjnych układów zostawia w blokach startowych. Ten procesor nastawiony jest na produktywność, a w połączeniu z grafiką NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti oferuje spory zapas mocy obliczeniowej, co przekłada się na komfort użytkowania na najwyższym poziomie, dzięki czemu możliwe jest tworzenie treści w dowolnym miejscu i w każdej chwili.Jasny i wyświetlający ostry obraz szerokokątny ekran dotykowy 4K UHD OLED NanoEdge w laptopie ZenBook Pro 15 OLED wyróżnia się ultrasmukłymi oprawkami i stosunkiem wielkości ekranu do obudowy na poziomie 88%, zapewniając Ci niesamowicie immersyjne wrażenia wizualne. Ponadto oferuje 100% pokrycie przestrzeni barw klasy kinowej DCI-P3 dla ultrażywych kolorów.Panel OLED zastosowany w ASUS ZenBook Pro 15 OLED może mieć maksymalnie rozdzielczość UHD. Oferuje dość wysoką maksymalną jasność i bardzo dobre kąty widzenia. Do tego jeszcze dochodzą niesamowicie szybkie czasy odpowiedzi, a także praktycznie nieskończony współczynnik kontrastu. Co więcej, pokrywa 100% gamy kolorów sRGB i DCI-P3, co daje wyrazisty i kolorowy obraz. Ponadto obsługuje HDR True Black 600, a jego kolory są zatwierdzone przez PANTONE. A na dodatek okalany jest smukłymi ramkami, dzięki czemu może pochwalić się stosunkiem wielkości ekranu do obudowy na poziomie 88%.Co jeszcze wyróżnia ASUS ZenBook Pro 15 OLED? Niesamowity czas pracy na baterii, który wynosi nawet 17 godzin przeglądania Internetu lub odtwarzania wideo na jednym ładowaniu. To zdecydowanie robi wrażenie.Zenbook Pro Duo 15 OLED to najbardziej nietuzinkowy laptop, jaki zadebiutował na rynku. Jest to model na tyle specyficzny, że obecność, aż dwóch ekranów docenią przede wszystkim świadomi konsumenci, którzy będą wiedzieli, co z nimi robić. Jeśli jednak znajdą dla nich zastosowanie, to prawdopodobnie już nigdy nie zechcą wrócić do tradycyjnego rozwiązania.Ten laptop to nie tylko wysokiej klasy podzespoły, bo raczej co do tego nie można mieć wątpliwości, ale również szereg udogodnień, które sprawiają, że idealnie sprawdzi się w rękach grafików i filmowców. Ci pierwsi docenią wsparcie ekranu dla obsługi stylusa z rozpoznawaniem 4096 poziomów nacisku, a Ci drudzy ScreenPad Plus, który wyświetla dodatkowe funkcje w kompatybilnych programach do obróbki wideo. Warto nadmienić, że wyłącznie główny panel wykonany jest w technologii OLED, a dodatkowy to tradycyjny IPS. Oba są oczywiście dotykowe.Kolejnym faktem godnym odnotowania jest wytrzymałość, co w przypadku laptopa z dwoma ekranami, jest równie kluczowe, co moc obliczeniowa. Dlatego też Zenbook Pro Duo 15 OLED spełnia kryteria wojskowego standardu MIL-STD 810H.Jak widać, oferta ASUS jest naprawdę bogata i każdy twórca znajdzie sprzęt skrojony na miarę jego potrzeb.ProArt Studiobook Pro 16 OLED wyraźnie różni się od laptopów dla twórców dostępnych obecnie na rynku. Jego znakiem rozpoznawczym, a zarazem elementem określającym jego przeznaczenie jest ASUS Dial. To fizyczny sterownik, dzięki któremu można dość szybko i zarazem precyzyjnie dostosować parametry w oprogramowaniu od Adobe do pracy kreatywnej - dodawanie efektów, zmiana warstwy, poruszanie się po osi czasu, to tylko kilka zastosowań tego rozwiązania.To, że jest to komputer dla prawdziwych profesjonalistów i zarazem bardzo wymagających świadczy nie tylko rzeczone wyżej udogodnienie, ale również potężne podzespoły, w tym: Xeon W-11955M, współgrający z niezwykle wydajną grafiką NVIDIA RTX A5000, nawet 64GB pamięci RAM typu DDR4 na szynie 3200 MHz (2 x gniazdo pamięci SO-DIMM). Model ten ma jeszcze wiele innych mocarnych komponentów, ale szczególnie w oczy rzuca się tutaj pierwszy na świecie ekran 16” 4K OLED HDR.Ekran zastosowany w tym laptopie zapewnia wyjątkowo realistyczne efekty wizualne z certyfikacją VESA DisplayHDR 500 True Black dla ultrawysokiego kontrastu i głębokich czerni. Nie powinno być zaskoczeniem dla nikogo, że oferuje pełne pokrycie przestrzeni barw DCI-P3. Do tego jeszcze cechuje go o 70% niższa emisja światła niebieskiego w porównaniu do ekranu LCD, a także certyfikacja TÜV Rheinland. I to wszystko w rozdzielczości 4K, dzięki której lepiej dostrzec szczegóły.