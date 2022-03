Oclean Flow - szczoteczka soniczna z naprawdę długim czasem pracy na baterii

Naprawdę długa żywotność na jednym ładowaniu.

SZYBKA2

Oclean to popularna marka produkująca dobre i przystępne cenowo szczoteczki soniczne. Ich najnowszy produkt –– pochwalić się może aż 5 trybami czyszczenia zębów oraz naprawdę długim czasem działania na jednym ładowaniu.Zacznijmy od najważniejszej cechy nowej szczoteczki – jest ona w stanie działaćzanim będzie konieczne ponowne ładowanie. Oclean Flow jest zatem idealnym wyborem dla osób, które dużo podróżują i nie zawsze mają dostęp do gniazdka.Oclean Flow działa z prędkością 38 tys. obr/min dzięki czemu efektywność czyszczenia zębów jest o wiele większa niż w przypadku zwykłych szczoteczek. Co więcej, urządzenie oferuje aż. Mamy tu(delikatniejsze czyszczenie na początek dnia),(głębokie i dokładne czyszczenie by pozbyć się drobinek jedzenia, które pozostały po całym dniu),(idealny do mycia zębów w ciągu dnia),(by uzyskać bielsze ubarwienie zębów) oraz(do wrażliwych zębów). Korzystając ze szczoteczki zęby wymyjemy w 2 minuty z przypomnieniem co 30 sekund by zmienić obecnie czyszczoną partię jamy ustnej.Główkę szczoteczki wyposażono w wysokiej klasy włosie DuPont, natomiast sama obudowa jest wodoodporna (IPX7).Szczoteczkękupimy za ok. 102 zł ($23.62) . Wysyłka z magazynu w Polsce. Cenę uzyskamy wykorzystując kodŹródło: AliExpress