iPhone i inne urządzenia od Apple na abonament. Co Ty na to?

To może być przebój.

Sprzęt Apple na wynajem

W dzisiejszych czasach konsumentów coraz częściej próbuje się odzwyczajać od własności. Gracze korzystający z komputerów osobistych oswoili się już z myślą, że gry na platformach dystrybucji cyfrowej oddawane są im jedynie w odpłatne użyczenie. Pośród kierowców samochodów rośnie popularność leasingu i wynajmu konsumenckiego, a producenci aut starają się przekonać ich do wykupu pewnych opcji, których użytkowanie opłaca się co miesiąc. Teraz coraz więcej wskazuje na to, że Apple chce wynajmować niektóre sprzęty, takie jak choćby smartfony.Bloomberg sugeruje, że Apple opracowuje usługę subskrypcji sprzętu, która zapewniałaby konsumentom dostęp do smartfonów iPhone i innych urządzeń w zamian za miesięczną opłatę. Gigant technologiczny obsługuje już program iPhone Upgrade Program, podobną usługę, w ramach której klienci mogą dokonać aktualizacji do nowego iPhone'a po dokonaniu 12 miesięcznych płatności za wcześniejszy model. Nowa oferta ma obejmować słuchawki, zegarki Apple Watch, tablety iPad, a nawet pakiety usług, takie jak AppleCare i Apple One.Nie jest jasnym, czy program działałby dokładnie jak leasing i pozwalał zwrócić telefon po zakończeniu umowy, aby rozpocząć nową z nowszym modelem urządzenia, zwrócić sprzęt bez nowej umowy wynajmu lub wykupić go od Apple za z góry określoną cenę. Leasing opłacałby się również firmom w przypadku drogich komputerów, pokroju Mac Studio Usługa może sprawić, że produkty Apple staną się przystępniejsze cenowo dla większej liczby kupujących, zwłaszcza tych o niższych dochodach, których nie stać na bezpośredni zakup urządzeń Apple lub tych, którzy nie mają zdolności kredytowej, aby zakwalifikować się do programu finansowania Apple, dostępnego w niektórych krajach. Takich ruch w przypadku smartfonów mógłby mocno zepsuć biznes telekomom, sprzedającym przecież smartfony "na raty" przy okazji umów abonamentowych.Nowa usługa subskrypcji sprzętu Apple może zostać uruchomiona pod koniec tego roku lub w którymś momencie na przestrzeni 2023 roku. Firma z Cupertino nie skomentowała raportu Bloomberga.Źródło: Bloomberg