Nowe CPU Intel Core 12 gen także w biznesowych laptopach MSI

Seria MSI Summit E Flip dla użytkowników doceniających dotykowe ekrany, rysiki i tryb tabletu

Niedawno informowaliśmy o procesorach z linii Intel Core 12 gen (Alder Lake) w. Firma oczywiście także aktualizuje swoje portfolio maszyn stworzonych głównie dla biznesu. Dzięki temu znajdziemy najnowsze procesory mobilne Intela również w takich laptopach, jak serie Summit, Prestige i Modern.Komputery przenośne MSI Summit E13 Flip Evo, MSI Summit E14 Flip Evo i MSI Summit E16 Flip należą do serii, której powstanie datuje się na 2019 rok. Największy Summit E16 Flip został wyposażony w układ Nvidia GeForce RTX (wersje z RTX 3050 lub RTX 3050 Ti), pozostałe edycje opierają się na Intel Iris Xe. Jet też 16 GB lub 32 GB LPDDR5, procesory Intel Core 12 gen do i7 włącznie, nośniki NVMe i dotykowe ekrany full HD lub 2K ze wsparciem dla MSI Pen. Oczywiście dopisek Flip oznacza konwertowalny charakter z ekranami obracanymi o 360 stopni do formy tabletu.