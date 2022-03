Duża wyprzedaż w sklepie Tronsmart – w promocji głośniki i słuchawki TWS

Dobry sprzęt na promocji.

Tronsmart Trip – głośnik, który zabierzesz wszędzie

Tronsmart Air i Air+ - słuchawki z ANC

Tronsmart Bang – głośniki na imprezę o mocy 60W

Tronsmart, firma znana z przystępnych cenowo i dobrych jakościowo sprzętów audio, właśnie wystartowała z promocją na towary w swoim oficjalnym sklepie marki na platformie AliExpress. Akcja promocyjna potrwa do 1 kwietnia.Trosmart Trip to głośnik, który powstał z myślą o podróżach. Dlatego też jego stylowa obudowa jest w pełni wodoodporna (), a dzięki dołączonej smyczy możemy go przyczepić do plecaka lub roweru. Dzięki zastosowaniu podwójnych radiatorów pasywnych i przetworników, Tronsmart Trip dostarcza zbalansowany tonalnie dźwięk z mocnym basem. Głośnik korzysta zby zapewnić stabilne połączenie z innymi urządzeniami. Pojemna bateria zapewnia do 20 godzin odtwarzania muzyki na jednym ładowaniu.Tronsmart Trip kupimy za 87,56 zł ($19.59) . Wysyłka z magazynu w Niemczech.Tronsmart Air i Air+ to jedne z najlepiej sprzedających się słuchawek w zeszłym roku. Producent wyposażył je w hybrydową aktywną redukcję szumów. Oferują one trzy tryby redukcji - ANC On kompletnie odcina nas od świata zewnętrznego i pozwala wsłuchać się w muzykę, ANC Off odcina tylko hałas natomiast tryb ambientowy wzmacnia dźwięki z otoczenia byśmy mogli bezpiecznie biegać lub jeździć na rowerze podczas korzystania ze sprzętu.Doskonałą jakość muzyki zapewnia czipset QCC3046, a technologia TWS+ zapewnia doskonała połączenie i niskie opóźnienie zarazem redukując drenaż baterii. Sparowanie słuchawek z telefonem daje nam dostęp do dedykowanej aplikacji, w której mamy dostęp do ustawień equalizera.Warto również wspomnieć, że Tronsmart Apollo Air+ posiada kilka dodatkowych "bajerów". Jednym z nich jest automatyczne pauzowanie muzyki, gdy wyciągniemu słuchawki z uszu. Air+ posiada również opcję ładowania bezprzewodowego.Słuchawki Tronsmart Apollo Air kupimy za 101,14 zł ($22.63) zł natomiast za Air+ zapłacimy 189,66 zł ($42.43) . Słuchawki wysyłane są z magazynu w Polsce.Tronsmart Bang to przystępny cenowo przenośny głośnik o mocy 60W. Dzięki zastosowaniu technologii, Bang jest w stanie grać głośniej niż standardowe głośniki Bluetooth. Producent umieścił na urządzeniu uchwyt by ułatwić transport.na głośniku rozruszają każdą imprezę świecąc i pulsując w rytm muzyki. Co ciekawe, możemy sparować do 100 Tronsmart Bang, które będą razem grały i pulsowały.Głośnik spełnia normę wodoodporności IPX6, więc nie straszne mu są zachlapania czy odrobina kurzu. Bateria zapewniaprzy głośności ustawionej na 50%. Wystarczy tylko 4,5 godziny by naładować urządzenie do pełna. Głośnik może także posłużyć jako powerbank w razie potrzeby. Sparowanie głośnika z telefonem daje nam dostęp do equalizera.Głośnik Tronsmart Bang kupimy za 485,69 zł ($108.65) . Wysyłka z Polski.Źródło: Tronsmart