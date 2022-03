Smartwatch Haylou RS4 Plus wchodzi na rynek. Ekran AMOLED i rozsądna cena

Seria zegarków Haylou RS od chińskiego producenta zawsze łączyła w sobie stylowy wygląd i nowoczesne technologie. Nowiutki zegarekkontynuuje ten trend. Smartwatch z pewnością przypadnie do gustu wszystkim, którzy celują w niedrogi sprzęt i rozbudowanymi funkcjami.Najnowszy model będzie miał premierę już 28 marca na AliExpress i będzie można kupić go w atrakcyjnej cenie.Producent wyposażył urządzenie w 1,79-calowy wyświetlacz, który pokrywa znaczną część frontu. Ekran może pochwalić się rozdzielczością 368 x 448 pikseli i odświeżaniem. Tarczę zegarka możemy dopasować do naszych preferencji dzięki ponad 100 motywom do wyboru.

Wykonana z silikonu magnetyczna opaska wygląda na stylową i wygodną. Oczywiście można dopasować ją bez problemu do grubości nadgarstka.Osoby lubiące aktywnie spędzać czas zapewne docenią funkcje oferowane przez zegarek. Znajdziemy tu ponad 100 trybów treningu, smartwatch śledzi też w czasie rzeczywistym ilość wykonanych kroków oraz spalonych kalorii, przebyty dystans i wiele innych parametrów. Ulepszony sensor monitoruje nasz puls, poziom tlenu we krwi, poziom stresu oraz jakość snu.Haylou RS4 Plus posiada dość pojemną baterię zapewniająca do 10 dni normalnego użytkowania lub 28 dni w trybie podstawowym. Zegarek spełnia normę IP68 co oznacza że jest kurzo i wodoodporny.Smartzegarekzadebiutuje na rynku już 28 marca. Będzie go można kupić za $35.99 czyli ok. 155 zł na platformie AliExpress korzystając z kuponu stoiska.Źródło: AliExpress