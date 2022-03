Wideorejestrator samochodowy sterowany smartfonem. Navitel R66 2K

Rozdzielczość 2K, szeroki kąt i dobra jakość wideo nawet w nocy

Najnowszy przedstawiciel z oferty kamer samochodowych Navitel łączy w sobie kompaktowe wymiary (uzyskane dzięki rezygnacji z ekranu) i przetwarzanie obrazu w rozdzielczości 2K. Jeśli myślicie, że brak wyświetlacza ogranicza produkt, to jesteście w błędzie. Navitel zrealizował sterowanie jeszcze wygodniej poprzez aplikację na smartfony.Rejestrator samochodowy Navitel R66 2K nagrywa materiały wideo w rozdzielczości 2560 x 1440 (1440p 2K) przy 30 klatkach na sekundę. Wszystko zapisywane jest na kartach pamięci o maksymalnej obsługiwanej pojemności do 128 GB. Matryca GC4653 2K w połączeniu z zastosowaną optyką umożliwia rejestrowanie obrazu o dobrej jakości nawet w nocy i to przy 123-stopniowym kącie widzenia. Jest też opcja obrotu w pionie o 360 stopni. Wszystko obsługuje procesor MSTAR SSC337.