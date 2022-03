Xiaomi Mi Smart Band 6 za 89 złotych w znanej sieci sklepów

Ależ okazja.

Xiaomi Mi Smart Band 6 w sklepach Rossmann

Opaski sportowe Xiaomi cieszą się olbrzymim zainteresowaniem i nic w tym dziwnego. Są stosunkowo tanie, ładnie wykonane oraz oferują całkiem sporo opcji. Z generacji na generację stają się coraz lepsze. Jeśli zastanawiałeś się nad zakupem najnowszego przedstawiciela tej linii urządzeń, mamy doskonałe wieści. Xiaomi Mi Band 6, znaną w Europie pod nazwą Xiaomi Mi Smart Band 6 możesz kupić teraz w cenie 89 złotych.Odwiedzając dziś sklep Rossmann dostrzegliśmy na półce opaskę Xiaomi Mi Smart Band 6 w cenie zaledwie 89,99 złotych. To naprawdę rewelacyjna cena, biorąc pod uwagę to, że za akcesorium należy zwyczajowo zapłacić niemal 140 złotych. Co ważne, nie jest to oferta regionalna.