Smartfon Nothing phone (1) zadebiutuje latem 2022 roku

Skąd wzięły się te tajemnicze obiekty?

Nothing zwraca się do inwestorów

Czym jest phone (1) z Nothing OS?

Carl Pei, współzałożyciel OnePlus, ogłosił dziś nowy projekt związany z branżą mobilną. Stworzona przez niego londyńska firma Nothing potwierdziła plany dotyczące premiery- swojego pierwszego produktu z kategorii smartfonów.Dodatkowe informacje dotyczące letniej premiery phone (1) oraz rozwiązania Nothing OS przedstawił, CEO oraz współzałożyciel Nothing, 23 marca, podczas wydarzenia online Nothing (event): The Truth.Firma ogłosiła pakiet o wartości 10 milionów dolarów, który zostanie otwarty w kolejnej rundzie społecznościowego finansowania udziałowego na podstawie wyceny sporządzonej podczas rundy finansowania serii B, gdzie głównymi inwestorami zostali EQT Ventures oraz C Ventures. To kolejna runda społecznościowego finansowania udziałowego po rundzie z marca poprzedniego roku, gdzie w rekordowym czasie 54 sekund udało się zebrać półtora miliona dolarów.Inwestorzy Nothing mają dostęp do możliwości niedostępnych dla innych konsumentów, w tym dostęp do wewnętrznych informacji o firmie czy też wyjątkowych ofert. Dostęp do rejestracji wstępnej jest już otwarty, a runda inwestycyjna objęta konkretnymi warunkami rozpocznie się 5 kwietnia.Jak czytamy w oficjalnym komunikacie:- wygląda na to, że podobnie jak w przeszłości OnePlus, nowy projekt Carla Peia, ma przyciągnąć potencjalnych konsumentów lekki i przystępnym oprogramowaniem.Dowiedzieliśmy się też, że wersje wstępne Nothing OS będą dostępne do ściągnięcia na wybrane smartfony w postaci launchera już w kwietniu.