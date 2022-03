realme GT 2 Pro pokazuje, co powinien oferować wypasiony smartfon do gier

1. Bez wydajności ani rusz

2. Duże obciążenie zupełnie na chłodno

3. Spójrz na ekran, a zobaczysz różnicę

4. Przewaga dzięki dobremu audio

5. Nie daj sobie przerwać rozgrywki

Łączność i design dopełniają całość

Smartfony dawno już przestały być kojarzone wyłącznie z prostymi, nieskomplikowanymi gierkami 2D. Debiutują na nich coraz częściej dojrzałe produkcje, wydawane także na inne platformy - konsole i komputery osobiste. Przykładów nie trzeba szukać daleko: Fortnite, FIFA, Genshin Impact, czy też doskonała przygodówka Life is Strange. Jeżeli dorzucić do tego tytuły AAA, w które na smartfonach można grać dzięki technologii streamingu, okaże się, że na urządzeniach tych da się bawić w tysiące często wymagających tytułów. Aby zapewnić sobie odpowiedni poziom rozgrywki, warto sięgnąć po smartfon, legitymujący się odpowiednimi parametrami i cechami.Pewnie niektórzy z Was pamiętają czasy, gdy granie na telefonie kojarzone było głównie z nieśmiertelnym wężem lub klockami w stylu Tetris. Dzisiejsze telefony, a w zasadzie smartfony mają moc obliczeniową większą niż niejeden komputer sprzed dekady. Oznacza to, że bez problemu są w stanie obsłużyć nawet wymagające gry.Na co zwrócić uwagę wybierając smartfon do gier, który sprawdzi się również w innych sytuacjach? Tego dowiecie się na przykładzie, który jest świetnym wyborem nie tylko dla graczy.Zacznę od kluczowego i chyba najważniejszego elementu, który niezbędny jest, aby obsłużyć wymagające gry mobilne. Mam tu na myśli oczywiście procesor stanowiący serce każdego smartfona.Chcąc komfortowo grać w najnowsze tytuły, warto rozejrzeć się za sprzętem z flagowym procesorem. realme GT 2 Pro wyposażono w zaawansowaną platformą mobilną firmy Qualcomm - Snapdragon 8 Gen 1. Zbudowany w procesie technologicznym 4 nm, procesor ten zwiększa wydajność grafiki o 30% i wydajność energetyczną o 25% w porównaniu z poprzednią generacją.Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że najnowszy i flagowy procesor od Qualcomm to najlepszy wybór do gier.Wybierając smartfon z układem Snapdragon 8 Gen 1 możecie liczyć na najlepszą grafikę, a także brak problemów związanych z długim wczytywaniem czy spowolnieniem aplikacji. Mało tego, flagowa jednostka zapewnia wysoką kulturę pracy urządzenia nawet przez kilka lat.W realme GT 2 Pro procesor współpracuje z nawet 12 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5, a na dane otrzymujemy do 256 GB więc miejsca na ulubione gry, filmy i inne pliki multimedialne z pewnością nie zabraknie.Wysoka wydajność flagowych procesorów sprawia, że producenci smartfonów stoją przed sporym wyzwaniem związanym z opracowaniem odpowiedniego układu chłodzenia.realme GT 2 Pro oferuje wykonany ze stali nierdzewnej system chłodzenia parą, który jest ponad dwukrotnie większy w porównaniu z urządzeniami poprzedniej generacji oraz zapewnia obniżenie temperatury okolicy rdzeni nawet o 19°C.Testując flagowca realme przekonałem się, że nawet w wymagających grach pokroju Asphalt 9 i Fortnite, układ chłodzenia doskonale radzi sobie z odprowadzaniem ciepła. Owszem, przy dużym obciążeniu telefon może zrobić się delikatnie ciepły, ale nie są to wartości budzące niepokój i negatywnie wpływające na komfort użytkowania.Skoro wyjaśniliśmy już sobie, że kluczowa jest wydajność oraz chłodzenie, warto też zadbać o aspekty wizualne. Jak wiadomo, grając w dynamiczne gry wideo, możemy zdobyć przewagę nad przeciwnikiem korzystając z ekranu o wysokiej częstotliwości odświeżania. Dlaczego? Przykładowo, jeżeli gra generuje 80 fps, a ekran ma tylko 60 Hz, nie będziemy w stanie uzyskać maksymalnie płynnej rozgrywki.W modelu realme GT 2 Pro znajdziemy topowy, pierwszy na świecie wyświetlacz AMOLED 2K z technologią LTPO 2.0. Dzięki 6,7-calowemu ekranowi E4 AMOLED o rozdzielczości ponad 4,5 miliona pikseli, wyświetlany obraz jest niesamowicie ostry i wyraźny.Szczytowa jasność zewnętrzna ekranu GT 2 Pro to 1400 nitów, co czyni go jednym z najjaśniejszych w swojej klasie.Dzięki technologii LTPO 2.0 wyświetlacz Super Reality może automatycznie regulować częstotliwość odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz. Ma to oczywiście znaczenie w grach, gdzie potrzebujemy maksymalnej częstotliwości odświeżania.Szukając smartfona, który będzie dobrze spisywał się w grach, warto zwrócić uwagę na możliwości audio. Podstawa do głośniki stereo, dzięki którym usłyszysz więcej podczas rozgrywki.realme GT 2 Pro oferuje dwa głośniki Dolby Atmos oraz certyfikaty Hi-Res - to gwarancja świetnego dźwięku podczas oglądania filmów oraz grania w najnowsze gry.Smartfon obsługuje też Bluetooth 5.2 więc bez przeszkód można podłączyć ulubione słuchawki bezprzewodowe.W ostatnich latach jesteśmy świadkami prawdziwego przełomu na rynku smartfonów jeżeli popatrzymy na możliwości związane z ładowaniem baterii.realme GT 2 Pro jest w czołówce najszybciej ładujących się smartfonów na rynku. Urządzenie wyposażono w technologię ładowania przewodowego SuperDart Charge o mocy 65 W i pojemną baterię 5000 mAh, którą do pełna naładujemy w ok. 33 minuty. Wyobraź sobie, że przestajesz na chwilę grać w Genshin Impact, podłączasz smartfon do ładowarki i idziesz zrobić sobie herbatę. Po powrocie rozładowana niemal do zera bateria zostanie uzupełniona w kilkudziesięciu procentach. Przerwa na obiad? Podepnij realme GT 2 Pro do ładowarki, a ten będzie naładowany do pełna, gdy tylko wrócisz do zabawy.Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że czas ma znaczenie. Podłączając smartfon do ładowarki na dosłownie kilka minut, można zyskać kilka dodatkowych godzin korzystania z urządzenia.Poza wymienionymi wyżej cechami warto zwrócić uwagę na łączność oraz design.Układ antenowy Antenna Array Matrix System w modelu GT 2 Pro przekłada się na lepszy odbiór sygnałów sieci Wi-Fi, 5G i NFC. Nie da się ukryć, że elementy te mają znaczenie również w grach sieciowych, gdzie stabilność i szybkość połączenia z internetem jest kluczowa.Obsługa standardu Wi-Fi 6 oraz 5G sprawiają, że GT 2 Pro rysuje się jako idealny smartfonów również do strumieniowego przesyłania gier. Granie w chmurze na takim sprzęcie nie jest zatem śpiewem przyszłości, a teraźniejszością.Szukając smartfona do gier, warto też zwrócić uwagę na jego design oraz gabaryty. Wąskie ramki poprawiają chwyt, a niska masa wpływa na komfort użytkowania podczas długich z ulubionym tytułem. realme GT 2 Pro ma jedynie 8,18 mm grubości i waży 189 gramów więc sprawdzi się w tej roli idealnie.Nie mam wątpliwości, że flagowiec od realme zadowoli każdego wymagającego miłośnika gier mobilnych. To uniwersalny smartfon dysponujący świetną wydajnością, najnowszymi komponentami, mocną baterią i ponadprzeciętnym ekranem. Dopełnieniem specyfikacji jest oczywiście aparat, który naprawdę daje radę o czym więcej dowiecie się z mojej recenzji realme GT 2 Pro