Dopiero iPhone 15 Pro dostanie wyczekiwaną nowość

Trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Face ID pod wyświetlaczem

Co to jest Face ID?

Premiery smartfonów Apple iPhone to jedne z najbardziej wyczekiwanych debiutów sceny nowych technologii. W tym roku firma z Cupertino zaprezentuje światu nowe urządzenia z serii iPhone 14, ale wygląda na to, że na istotne novum z zakresu bezpieczeństwa poczekamy dopiero do 2023 roku. Według przecieków pojawiających się w sieci iPhone 15 Pro otrzyma ukryte pod ekranem sensory Face ID.Obecne smartfony Apple iPhone wykorzystują wyświetlacze o minimalnych ramkach dolnych i bocznych, z wyraźnie zaznaczonym wycięciem w górnych ich części. To właśnie tam usytuowane są przedni aparat oraz system kamer TrueDepth, wykorzystywany przez technologię Face ID, gwarantującą bezpieczeństwo przechowywanych w urządzeniu danych. Czasy notchy bezpowrotnie przeminęły, ale wszystko wskazuje na to, że Apple wstrzyma się z ich usunięciem aż do przyszłego roku.Raport przygotowany przez The Elec sugeruje, że Apple wprowadzi podekranowy system Face ID w smartfonach z serii iPhone 15. Oznacza to, że iPhone 15 może wreszcie zostać wyposażony w wyświetlacz pełnoekranowy bez żadnych wycięć, co powinno pomóc unowocześnić jego wygląd. Sugeruje się jednak, że dostanie go wyłącznie model iPhone 15 Pro.Oczekuje się, że Apple będzie nadal używać notcha w telefonach iPhone 14, choć... ostatnie przecieki sugerują, że firma może porzucić wycięcie w niektórych modelach na rzecz małego wycięcia w kształcie łezki, w centralnym punkcie ekranu. Tak, tak, świat urządzeń z Androidem zna ten zabieg ze sprzętów debiutujących kilka lat temu.Face ID to najbardziej zaawansowany system uwierzytelniania biometrycznego dostępny na smartfonach. Zaledwie garstka producentów smartfonów z Androidem próbowała wykorzystać coś na ten wzór w swoich urządzeniach. Koszt stosowania tego rozwiązania jest bardzo wysoki, w związku z czym większość firm oferuje zabezpieczenia w postaci kodów PIN oraz różnego rodzaju czytników linii papilarnych.Źródło: The Elec