Nowy smartfon i zegarek Huawei już w Polsce

Dwie premiery.

Huawei Nova 9 SE - coś dla miłośników fotografii

Huawei Watch GT Runner - zegarek dla biegaczy, ale nie tylko

Huawei zaprezentowało dziś dwa nowe urządzenia - oba pojawiły się już w ofercie polskich sklepów. Pierwszym z nich jest smartwatch Huawei Watch GT Runner , którego recenzję możecie już przeczytać na łamach naszego serwisu. Drugie to średniopółkowy smartfon Huawei Nova 9 SE. Poznajcie je bliżej.Huawei Nova 9 SE to smartfon wyposażony w ekran Full HD+ o przekątnej aż 6,78 cala i częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 90 Hz. O jego wydajność dba układ Qualcomm Snapdragon 680 w połączeniu z 8 GB RAM. Smartfon zasilany baterią 4000 mAh oferuje użytkownikowi 128 GB pamięci na dane.Producent zachwala możliwości fotograficzne Huawei Nova 9 SE, które mają pozytywnie zaskakiwać, jeśli wziąć pod uwagę cenę smartfona wynoszącą 1499 złotych. Na aparat główny składają się moduły 108 Mpix, sensor 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym, obiektywie makro i sensor 2 Mpix oraz moduł 2 Mpix z obiektywem do pomiaru do głębi ostrości. Szkoda, że zabrakło szerokiego kąta...Huawei Nova 9 SE wspiera technologię ładowania Huawei SuperCharge 66 W, umożliwiającą naładowanie baterii od 0 do 100% w ciągu 38 minut. Chłodzenie grafenowe z kolei sprawia, że throttling nie występuje w nawet wymagających grach.Huawei Nova 9 SE trafił do sprzedaży w czarnej, białej i niebieskiej wersji kolorystycznej. Cena 1499 złotych dotyczy zestawu ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 - to bardzo miła niespodzianka, mocno poprawiająca opłacalność zakupu, o ile... nie przeszkadza Ci brak usług Google.Huawei Watch GT Runner to najnowszy zegarek w ofercie Huawei, wyceniony na 1299 złotych w zestawie z głośnikiem Huawei Sound Joy oraz 12-miesięczną subskrypcją premium aplikacji adidas Running oraz adidas Training.Huawei Watch GT Runner to dwuzakresowy i pięciosystemowy GNSS, zapewniający precyzyjną nawigację, co potwierdził nasz test. Do wyboru jest tu ponad 100 trybów sportowych. Urządzenie waży zaledwie 38,5 grama, jest dobrze wykonane i wygodne. Kopera o rozmiarze ok. 46 mm powinna leżeć dobrze zarówno na męskim, jak i damskim nadgarstku.Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala jest czytelny nawet w pełnym słońcu. Wodoodporna konstrukcja pozwala wygodnie umyć sprzęt po treningu. Smartwatch Huawei mierzy tętno, saturację krwi, obciążenie treningowe, a także całą masę parametrów związanych z aktywnościami.Urządzenie to cała masa tarcz do wyboru, plany treningowe oraz cała masa różnego rodzaju zachętę do prowadzenia aktywnego trybu życia. Ładowana bezprzewodowo bateria realnie zapewnia 10 dni całkiem intensywnego korzystania z zegarka.Źródło: Huawei