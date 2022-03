Realme GT Neo 3 oficjalnie. To może być najbardziej opłacalny smartfon tego roku

Zabójcza specyfikacja, ładowanie 150 W i niska cena.

Imponująca specyfikacja

Delikatnie urósł ekran, który ma teraz przekątną 6,7 cala. Ciągle jest to jednak panel AMOLED z maksymalnym odświeżaniem na poziomie 120 Hz i rozdzielczością Full HD+. Częstotliwość próbkowania dotyku wynosi z kolei aż 1000 Hz.



Aparat główny ma 50 MP i sensor Sony IMX766. Co istotne, mamy tu optyczną stabilizację obrazu. Dodatkowe jednostki to: szeroki kąt 8 MP (119 stopni) i makro 2 MP.



Realme chwali się, że urządzenie ma na liście wyposażenia także czytnik linii papilarnych w ekranie z funkcją monitorowania tętna i głośniki stereo. Na pokładzie pracuje oczywiście Android 12.



Dwie wersje akumulatora i dwie szybkości ładowania

Jedną z najistotniejszych nowości Realme GT Neo 3 jest obecność ultraszybkiego ładowania 150 W. Dzięki tej technologii, baterię można napełnić do połowy w zaledwie 5 minut. Warto jednak zauważyć, że w sprzedaży będą dostępne dwie wersje urządzenia, z czego ta wyposażona w wyżej wymienione rozwiązanie będzie miała akumulator 4500 mAh. Drugi wariant ma mieć akumulator 5000 mAh, ale słabsze, acz ciągle niezłe ładowanie 80 W.





Podstawowa wersja Realme GT Neo 3 w Chinach została wyceniona na 1999 juanów, co w bezpośrednim przeliczeniu daje zaledwie niecałe 1340 złotych. Mowa jednak o wariancie 80 W / 5000 mAh. Za komfort błyskawicznego uzupełniania energii przy pomocy ładowarki 150 W trzeba dopłacić 600 juanów, co przekłada się na cenę wynoszącą 2599 juanów (ok. 1740 zł).



Data premiery Realme GT Neo 3 w Polsce nie jest jeszcze znana.



Realme zaprezentowało właśnie najnowszy smartfon z serii GT Neo, a dokładniej jej trzecią generację. Jest to smartfon podtrzymujący styl poprzednika, poprawiający jego niedociągnięcia i wynoszący tanią średnią półkę urządzeń na jeszcze wyższy poziom.Na chińskiej premierze zobaczyliśmy trzy wersje kolorystyczne modelu: czarną, niebieską i białą. Dwie ostatnie wyróżniają ozdobne pasy na tylnej ścianie, które mają podkreślić, że szybkość to kluczowa cecha GT Neo 3. Poza nimi, smartfon ma dosyć typowy wygląd, podobny do pozostałych modeli producenta.Już GT Neo 2 mógł pochwalić się całkiem niezłym “mięsem”. Dla przypomnienia, mieliśmy tam Snapdragona 870, 8/12 GB pamięci RAM i ekran AMOLED 6,6 cala 120 Hz. W najnowszej generacji Realme postanowiło wybrać jednostkę MediaTeka - Dimensity 8100 (5 nm), która pod kątem wydajności nie odbiega już od topowego Snapdragona 8 Gen1. Poza tym, mamy takie same warianty pamięci, czyli 6/8/12 GB RAM LPDDR5 oraz 128/256 GB UFS 3.1.