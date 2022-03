PlayStation 5 Pro ma znajdować się w produkcji. Pojawiły się ciekawe doniesienia

Czekacie na mocniejszą wersję konsoli?



Sieć obiegła informacja o mocniejszej wersji konsoli PlayStation 5. Ma ona podobno zadebiutować pod koniec 2023 roku i charakteryzować się dwukrotnie większą mocą niż podstawowe urządzenie. Wszystko to w celu pełnego wykorzystania potencjału nadchodzącego zestawu wirtualnej rzeczywistości. Ile w tym prawdy?



PlayStation 5 Pro pojawi się w 2023 roku?

Grubo ponad rok minął od premiery next-genów. Końca



Taką informację przekazał właśnie twórca kanału RedGamingTech. Jego zdaniem konsola PlayStation 5 Pro pojawi się na rynku pod koniec 2023 lub w pierwszej połowie 2024 roku. Jej wnętrze ma skrywać podzespoły dwa razy mocniejsze od podstawowego modelu. Pozwoli to na zabawę w wirtualnej rzeczywistości w najwyższej możliwej jakości i wydajności.



Spodziewać się możemy również technologii na wzór AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Plotki te pokrywają się z niedawnymi doniesieniami o wsparciu dla rozdzielczości 8K. Warto też wspomnieć, że na początku marca dostrzeżono również transport prototypów z Japonii do Stanów Zjednoczonych. Gracze domyślają się, iż na pokładzie samolotu znajdowały się konsole PlayStation 5 Pro lub zestaw PlayStation VR2.



Oczywiście mówimy wyłącznie o niepotwierdzonych informacjach, które mogą nie muszą mieć jakiegokolwiek pokrycia w rzeczywistości. Są to jednak interesujące dane dające spore pole do spekulacji – nie tylko użytkownikom, ale np. analitykom. Należy podchodzić do nich z odpowiednim dystansem i oczekiwać na kolejne plotki lub potwierdzone wieści.



Źródło: YouTube / Foto. instalki.pl