Wielki powrót klasycznych telefonów. Moda na retro, czy coś więcej?

Krok wstecz w imię lepszego życia?

Powiedzmy sobie szczerze: smartfony to genialne urządzenia. Służą nie tylko do pisania SMS-ów i odbierania połączeń, ale de facto pełnią funkcję kompaktowego komputera, aparatu fotograficznego, nawigacji samochodowej i odtwarzacza muzyki. Nie oznacza to wcale, że u części ludzi nie pojawia się tęsknota za tym, co wydawać by się mogło już przeminęło: telefonami. Raport Deloitte dowodzi, że 10% Brytyjczyków korzysta nie ze smartfonów, a właśnie klasycznych telefonów, określanych także mianem "dumbphone" (dosłownie: głupi telefon).Telefony o klasycznej budowie cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Według raportu firmy SEMrush, liczba wyszukiwań w Google na ich temat wzrosła o 89% między 2018 a 2021 rokiem. Badanie przeprowadzone w 2021 roku przez Deloitte wykazało, że co dziesiąty użytkownik sieci komórkowych w Wielkiej Brytanii ma telefon o klasycznej budowie.Trudno jest uzyskać zróżnicowane dane dotyczące sprzedaży, ale w raporcie przygotowanym przez Counterpoint Research przekonuje się, że w 2021 roku sprzedano miliard sztuk klasycznych telefonów, w porównaniu z zaledwie 400 milionami w 2019 roku. Dla porównania, w 2021 roku sprzedano 1,4 miliarda smartfonów, co jest spadkiem o 12,5 procenta względem roku 2020.

Telefon zamiast smartfona? Są pewne zalety

"Wcześniej tkwiłem z nosem w smartfonie, sprawdzając co chwilę dosłownie wszystko - przeglądając Facebooka, wiadomości lub inne newsy, które wcale nie były mi potrzebne do szczęścia"

"Teraz mam więcej czasu dla rodziny i dla samego siebie. Ogromną korzyścią jest to, że nie jestem uzależniony od lubienia, udostępniania, komentowania lub opisywania mojego życia innym ludziom. Teraz mam więcej prywatności."

Nokia 3310 3G. | Źródło: NokiaWszystko to nie oznacza oczywiście, że ludzkość wyszukuje stare Nokie 6310 na aukcjach. Wyniki sprzedaży robią konstrukcje odwołujące się do nostalgii. Jednym z najlepiej sprzedających się telefonów jest Nokia 3310 w nowej wersji, która sprzedała się w 126 milionach egzemplarzy. Nie jest to telefon nadzwyczajny, ale... pozwala pisać SMS-y i wykonywać połączenia, co najwyraźniej niektórym wystarczy do szczęścia.Cytowany przez BBC Przemysław Olejniczak z Łodzi używa, że przesiadka na telefon zmieniła nieco jego przyzwyczajenia, a co za tym idzie styl życia.– mówi.Ile razy sami myśleliście, żeby nieco zwolnić i wrócić do nawyków sprzed lat? Zamienić smartfon na telefon? A może uważacie, że to niczym nieuzasadniony krok wstecz?Źródło: Counterpoint Research