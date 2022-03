Powrót do lat ’80 i ’90. Retrokomputer Amiga A500 Mini wkrótce w sklepach

Paczka 25 klasycznych gier i możliwość wgrywania własnych na THEA500, czyli Amigę A500 Mini

Komputery z linii Amiga pojawiły się jeszcze w latach ’80. W Polsce można je było spotkać nieco powszechniej raczej dopiero w ’90 z powodu opóźnienia lokalnych konsumentów względem zachodu. Podobne sytuacje nie były niczym dziwnym w byłym bloku wschodnim. Jeśli pamiętacie jeszcze 16-bitową Amigę 500 stworzoną przez Comodore, to na pewno ucieszy was fakt, że w najbliższych dniach wejdzie do oficjalnej sprzedaży jej unowocześniona mini wersja w formie retrokonsoli-retrokomputera.Tak naprawdę THEA500 stworzona przez markę Retro Games równie dobrze obsłuży gry zgodne z mocniejszymi edycjami komputerów, takich jak też Amiga 600 czy Amiga 1200. Nie jesteśmy skazani wyłącznie na emulację Amigi 500.Sprzęt ma fabrycznie wgranych 25 klasycznych gier: Alien Breed 3D, Alien Breed: Special Edition 92, Another World, Arcade Pool, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, California Games, Dragon’s Breath, F-16 Combat Pilot, Kick Off 2, Paradroid 90, Pinball Dreams, Project-X: Special Edition 93, Qwak, Simon the Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, Stunt Car Racer, Super Cars II, The Chaos Engine, The Lost Patrol, The Sentinel, Titus the Fox, Worms: The Director’s Cut oraz Zool: Ninja Of The ”Nth” Dimension. Dodatkowo przez USB można dodawać własne pozycje i uruchamiać je dzięki WHDLoad.