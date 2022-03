Masz dość chodzenia na piechotę? Sharp wprowadza dwie hulajnogi elektryczne

Sharp EM-KS1 i Sharp EM-KS2, czyli niezły zasięg i mocna konstrukcja hulajnóg elektrycznych

Do tej pory japońska marka Sharp raczej nie gościła w naszych skojarzeniach pod kątem transportu. Firma zajmuje się chociażby elektroniką użytkową (np. RTV i AGD czy nawet smartfonami) oraz usługami IT dla biznesu, ale od teraz również będzie można kupić hulajnogi elektryczne marki Sharp.Z racji wzrostu zainteresowania hulajnogami elektrycznymi, Japończycy opracowali dwa modele. Sharp EM-KS1 i Sharp EM-KS2. Charakteryzuje je nowoczesna i minimalistyczna konstrukcja. Ważą odpowiednio 14,5 kg i 18,8 kg. Jak na sprzęt tego typu nie są przesadnie ciężkie, co w połączeniu z możliwością składania, umożliwia wygodne przenoszenie bądź chowanie hulajnóg. Co ciekawe obie propozycje Sharp mogę pełnić rolę powerbanków dla smartfonów. Umieszczone w kierownicy porty USB do ładowania pozwolą nie martwić się o ogniwa w telefonie np. podczas używania nawigacji, która dość mocno obciąża baterię. Jednymi z akcesoriów będą właśnie uchwyty na smartfony.