Kolejne przecieki cen grafik GeForce RTX 3090 Ti. Tak, będzie naprawdę drogo

Nowe nieoficjalne doniesienia o cenach RTX 3090 Ti z Kanady dość podobne do szwajcarskich cen

W połowie stycznia pisaliśmy o wycieku. W przeliczeniu z franków szwajcarskich po kursie z początku roku wychodziło co prawda mniej niż 20 tysięcy złotych, ale wciąż sumy bardzo mocno przekraczające 10 tysięcy. Bardzo podobnie ma się sprawa nowej informacji, w której można sprawdzić domniemane kanadyjskie ceny kart graficznych z rodziny Nvidia GeForce RTX 3090 Ti.Niedługo mający mieć swoją premierę zdecydowanie najmocniejszy przedstawiciel rodziny GPU NVidia Ampere, tym razem został dostrzeżony w materiałach australijskiego sklepu pod postacią modeli firmy ASUS. Jeśli chodzi o wariant ASUS GeForce RTX 3090 Ti TUF, to kwota podana przez leakera momo_us wynosiła 4649 dolarów kanadyjskich, czyli około 15,7 tysięcy złotych. Za to jeszcze bardziej doposażona edycja ASUS RTX 3090 Ti STRIX miałby kosztować aż 5234 dolary kanadyjskie, co daje w prostym przeliczeniu mniej więcej 17,7 tysięcy złotych.