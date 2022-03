Najpopularniejszy smartfon na świecie? To nie iPhone

Spore zaskoczenie.

Samsung Galaxy A12 najpopularniejszym smartfonem 2021 roku

Ciekawe informacje dotarły do nas za sprawą raportu przygotowanego przez firmę Omdia. Rzuca on światło na popularność poszczególnych modeli smartfonów w 2021 roku. Okazuje się, że wbrew wszelkim przypuszczeniom to nie iPhone 12 lub iPhone 13 były najchętniej kupowanymi smartfonami. Palmę pierwszeństwa dzieli pewien niepozorny przedstawiciel najtańszego segmentu urządzeń.Właśnie tak. Debiutujący na rynku z końcem 2020 roku tani Samsung Galaxy A12 został najczęściej kupowanym smartfonem 2021 roku. Według raportu stworzonego przez Omdia jego dostawy przekroczyły 51,8 milionów sztuk. Drugi w zestawieniu iPhone 12 może pochwalić się wynikiem na poziomie 41,7 miliona dostarczonych egzemplarzy, a trzeci na podium iPhone 13 - 34,9 miliona telefonów.