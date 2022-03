CreakGate. Apple iPad Air 5 krytykowany za jakość wykonania

Potencjał na kolejną aferę.

iPad Air 5 krytykowany za jakość wykonania

Apple na przestrzeni ostatnich lat zaliczyło już co najmniej kilka dość głośnych wpadek jakościowych, w zakresie projektowanych przez siebie produktów. Pamiętacie jeszcze wyginającego się iPhone'a 6 Plus i aferę #bendgate? Wygląda na to, że nowy iPad Air 5 , znany także jako iPad Air 2022 zapisze się w historii jako sprzęt związany z zamieszaniem opisywanym pod hashategiem #CreakGate.Pierwsi użytkownicy tabletów iPad Air 2022 narzekają na jego obudowę. Wielu internautów na Reddicie i w innych zakątkach sieci skarży się, że aluminiowy tylny panel obudowy jest tak cienki, że prawie można przez niego palcami wyczuć baterię. Prawdopodobnie w wyniku tego stanu rzeczy tablet... skrzypi, gdy trzyma się go w dłoniach.iPad Air (2022) jest bardzo cienki i ma zaledwie 6,1 mm grubości. Warto zauważyć, że iPad Air 4 jest równie smukły, a iPad Pro 11 (2021) jest jeszcze cieńszy i ma tylko 5,9 mm. To nie grubość urządzenia powoduje problemy, a budowa tylnej jego pokrywy. Być może Apple postanowiło zaoszczędzić co nieco na ilości wykorzystanego aluminium.Pewnym jest to, że nie wszyscy nabywcy tegorocznego iPada Air uskarżają się na ten defekt. Skala zjawiska nie jest znana, a Apple nie odniosło się jeszcze do jego występowania.Coś czuję, że na kanale JerryRigEverything już wkrótce zobaczymy test wytrzymałości omawianego tutaj tabletu...Apple już kilka lat temu miało podobne kłopoty dotyczące tabletów iPad Pro. Niektórym nabywcom wysłano urządzenia w delikatnie wygiętych obudowach. Wtedy to gigant z Cupertino nie uznał tego za problem.Źródło: Reddit