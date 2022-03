Lidl z nową ofertą tanich gadżetów. Słuchawki TWS i wiele innych

Sporo fajnych okazji.

Ciekawe gadżety w Lidlu - 21.03.2022

Tania elektronika wraca do Lidla i robi to w naprawdę dobrym stylu. W ofercie popularnej sieci sklepów pojawią się gadżety, wśród których każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Obok niedrogich słuchawek Bluetooth TWS znajdą się też akcesoria dla smartfonów, a także myjka Parkside, pozwalająca utrzymać auto w nienagannej czystości.Lubisz pić kawę? Dobrze się składa, bowiem od 21 marca w Lidlu zagości elektryczny młynek do kawy 180 W marki SilverCrest, będący w stanie na raz zmielić ok. 70 gramów ziaren. Cena urządzenia to 49,99 złotych. Na sklepowe półki trafi też frytkownica Tefal Maxifry o mocy 1900 W za 219 złotych.