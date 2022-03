Premiera Doogee S98 już 28 marca. To smartfon z podwójnym ekranem i kamerką noktowizyjną

Już niedługo na rynku wyląduje nowy telefon.

Premiera najnowszego pancernego smartfona Doogee S98 jest już praktycznie za rogiem. Smartfon ujrzy światło dzienne 28 marca i będzie go można zakupić na AliExpress oraz oficjalnym sklepie marki – Doogemall Doogee S98 wyróżnia się dzięki drugiemu ekranowi, umieszczonemu na plecach urządzenia. Wyświetlacz jest zaokrąglony tak jak w Huawei P50 Pocket. Otoczono go ramką by przypominał wyglądem smartwatch. 1,1-calowy ekran da się dostosować do własnych preferencji. Można np. ustawić własne tło i motyw. Drugi ekran pozwala w łatwy i wygodny sposób zarządzać muzyką, sprawdzić godzinę, poziom naładowania baterii czy powiadomienia bez konieczności odwrócenia urządzenia.Na plecach urządzenia znajdziemy także– kamerka główna o rozdzielczości 64 Mpix, 8 Mpix szerokokątne „oczko” oraz gwóźdź programu, obiektyw 20 Mpix z noktowizją. Wspomagana jest przez 2 światełka na podczerwień dzięki czemu możemy nagrywać filmy i robić zdjęcia nawet w całkowitych ciemnościach.Smartfon napędzany jest przez 8-rdzeniowy procesor, który opracowany został z myślą o gamingu.. Wspierany jest przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci masowej. Dzięki bateriitelefon potrafi wytrzymać od 2 do 3 dni aktywnego użytkowania. W zestawie dostaniemy ładowarkę 33W, a sam S98 wspiera także ładowanie bezprzewodowe 15W.Na przodzie smartfona znajdziemy 6,3-calowy wyświetlacz LCD FHD+ chroniony szkłem Corning Gorilla Glass. Systemem operacyjnym jest, który posiada szereg usprawnień pod kątem bezpieczeństwa i optymalizacji. Z boku urządzenia znajdziemy czytnik linii papilarnych oraz przycisk, któremu możemy przypisać dowolną funkcję. S98 obsługuje NFC oraz 4 systemy GPS.Pancerny smartfon Doogee S98 spełnia standardy. Oznacza to, jest on w stanie wytrzymać zanurzenie w wodzie do 1,5 metra oraz upadki z wysokości 1,5 m. Urządzenie posiada także certyfikatco gwarantuje że będzie działać nawet w ekstremalnych warunkach.W dniach 28 marca – 1 kwietnia będzie można zakupić pancerny smartfon Doogee S98 w okazyjnej cenie. W tych dniach zapłacimy za niego tylko $239 czyli ok. 1013 zł na platformie AliExpress . Po pierwszym kwietnia cena wróci do poziomu $339. Osoby zainteresowane telefonem będą miały także okazję zgarnąć go za darmo. Firma Doogee rozda 4 egzemplarze S98. Po więcej informacji nt. tego giveawaya zapraszamy na oficjalną stronę Doogee S98 Źródło: Doogee