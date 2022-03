Poznaliśmy ofertę telewizorów Sony OLED, MiniLED, LED i QD-OLED na 2022 rok

Kilka dni temu miałem okazję na własne oczy zobaczyć najnowszą gamę telewizorów Sony, które niebawem trafią do polskich sklepów. Bez dwóch zdań oferta japońskiego producenta na 2022 r. zapowiada się bardzo dobrze, gdyż zawiera odbiorniki: 4K, 8K, OLEDy, MiniLED, LEDy, a także pierwszy na świecie egzemplarz QD-OLED.



Japoński producent zrezygnował z wprowadzenia na rynek Mini LED w 2021 r., kiedy to - przypomnę - konkurencja (Samsung, LG, Philips, TCL, Hisense) oferowała tego typu TV. W tym roku Sony postanowiło ewidentnie pójść na całość i, oprócz dobrze znanych TV OLED, Full Array LED, debiutuje również w segmencie Mini LED z modelem 4K (X95K) i 8K (Z9K).

Ponadto firma jako pierwsza na świecie rozpoczyna sprzedaż odbiorników z segmentu QD-OLED – najnowszej generacji TV OLED z powłoką kropek kwantowych. W sumie w 2022 r. Sony zaproponuje swoim klientom kilka serii TV, a tym samym kilkadziesiąt modeli o różnej przekątnej. Na pokładzie Z9K, A95K, X95K, X90K A90K, A80K, A75K (seria XR) znajdziemy dobrze znany z roku ubiegłego procesor Cognitive Processor XR, który według Sony:Niewątpliwe najważniejszym produktem, tzw. wisienką na torcie, w gamie Sony jest QD-OLED, czyli A95K. Producentem matrycy dla Sony jest Samsung Display. Najprostszymi słowami QD-OLED można opisać jako połączenie technologii OLED (nieskończony kontrast, perfekcyjna czerń) oraz kropki kwantowej (lepsze odwzorowanie/pokrycie kolorów na palecie barw). Najnowsza generacja panelu organicznego zapewnia świetne wrażenia podczas oglądania i mówię to z pełną świadomością, gdyż miałem okazję przeprowadzić krótki test tego TV.Podczas prezentacji produktowej, obok 65” A95K ustawiono zeszłoroczny model OLED Master 65” A90J , który w zeszłym roku został przetestowany i wyróżniony przez naszą redakcję mianem „Telewizor Roku 2021”. Nowy QD-OLED był w stanie wygenerować szerszą paletę barw. Co prawda, była ona najbardziej zauważalna w trybie „Żywy”, w „Kino” różnice były mniej dostrzegalne, a w „IMAX” gołym okiem było widać rozbieżności odnośnie wyświetlanych kolorów w cieniach w obrębie jednej barwy.Drugim widocznym elementem była lepsza reprodukcja kolorów pod kątem, obraz nie tracił tzw. nasycenia. Trzeba mieć świadomość, że A90J z 2021 r. to świetny odbiornik - tym bardziej Sony zasługuje na brawa, poprzeczka znów została podniesiona. Ponadto w A95K dało się zaobserwować bardzo wysoką jasność panelu, co zapewniło bardzo dobry efekt HDR. Podczas wyświetlania testowej białej planszy ekran zachowuje jednolitą formę, co dało się zaobserwować zarówno na wprost, jak i pod kątem.

Mini LED X95K w trzech przekątnych

Sony Mini LED 4K X95K | Źródło: Sony

Japońskie OLEDy i LEDy

Sony OLED A80J | Źródło: Sony

Nowy pilot

Kamera – Bravia CAM

Źródło: Sony

Gry, filmy, Google TV

Sony BRAVIA XR A90K | Źródło: Sony

Jedna kwestia przykuła moją uwagę, a mianowicie reprodukcja barwy czerwonej – jest ona dość intensywna, wręcz w niektórych trybach wypala oczy. W sklepach mają pojawić się tylko dwie przekątne: 55” i 65”. System audio (Acoustic Surface Audio +) działa w oparciu o 2.2 kanały ( 2x20W oraz 2x10W subwoofer). Niestety w żadnym z dwóch wariantów konfiguracji podstawy TV, użytkownik nie będzie miał możliwości ustawić soundbara przed odbiornikiem, gdyż jest on bardzo nisko osadzony (dolna krawędź jest bezpośrednio na blacie stolika).Drugim telewizorem, który wzbudził moje zainteresowanie był Mini LED 4K X95K w przekątnej 75”. Ze wstępnych obliczeń wynika, że dysponuje on ponad 500 strefami lokalnego wygaszania. Można przypuszczać, że wersja 65” będzie wyposażona w około 400 stref, ale to już moje prywatne domysły. System wygaszania działa poprawnie, choć o perfekcyjnej czerni, jaką znajdziemy w TV OLED lub QD-OLED, nie ma mowy. Producent zainstalował w odbiorniku Acoustic Multi Audio o łącznej mocy 60W (2x10W wysokotonowe, 2x10W średniotonowe, 2x10W niskotonowe). W sprzedaży trzy wersje: 85”, 75”, 65” (czyli brak 55”).Drugim produktem z segmentu Mini LED jest odbiornik 8K - Z9K (75” i 85”). Łączna moc systemu audio to 85W. Niestety brak informacji, co do liczby stref wygaszania w tym egzemplarzu.W odbiornikach Mini LED 4K i 8K Sony znajdziemy dwie, dobrze znane z lat ubiegłych, powłoki: antyrefleksyjną oraz szeroki kąt (redukcja degradacji kolorów pod kątem). Warto wspomnieć o autorskim systemie/algorytmie XR Backlight Master Drive, który zarządza podświetleniem matrycy (tysiące małych diod LED).W 2022 roku w sprzedaży nadal będzie dostępny model z zeszłego roku A90J. W nowej gamie znajdziemy A90K Master, lecz tylko w dwóch mniejszych przekątnych: 48” i 42”. Natomiast A80K pojawi się w trzech przekątnych: 55”, 65” i 77”. Najtańszym egzemplarzem w ofercie Sony jest A75K (55”, 65”). Różnice między tymi trzema seriami będą dotyczyć m.in.: rodzaju pilota oraz mocy systemu audio (w modelu A75K brak subwoofera). Wszystkie telewizory OLED zostały wyposażone w technologię XR OLED Contrast Pro, który „dostosowuje jasność, wzmacniając rozbłyski światła i pogłębiając czerń w cieniach” (źródło Sony).W segmencie LED możemy wybierać z kilu serii. Najwyżej pozycjonowaną jest X90K (55”, 65”, 75”, 85”) i kolejno: X85K (43”, 50”, 55”, 65”, 75”) oraz X80K (43”, 50”, 55”, 65”, 75”, 85”). Różnice pomiędzy modelami dotyczą m.in.: procesora (X90K z Cognitive Processor XR, X85K i X80K z Processor X1 starszego typu) i częstotliwości odświeżania matrycy (100Hz w X90K oraz X85K, natomiast 50Hz w X80K). Tylko X90K oferuje Full Array LED z Local Dimming (tylne pełne podświetlenie z lokalnym wygaszaniem), niestety na chwilę obecną nie udało się ustalić ile stref wygaszania będą zawierały poszczególne przekątne).Sony w 2022 r. zdecydowało się zmienić wygląd oraz rozmiar swoich niektórych pilotów (brak klawiatury numerycznej, pilot mniejszy w porównaniu do zeszłego roku o 36%). I tak, w modelach Z9K, A95K, A90K, X95K znajdziemy tzw. pilot premium (foto poniżej) z aluminiowym frontem i podświetlanymi klawiszami. Natomiast w A80K i X90K pojawi się tzw. wersja standardowa (czyli brak aluminium i podświetlenia). Ponadto do wyżej wymienionych egzemplarzy ma zostać dołączony drugi pilot, zawierający klawiaturę numeryczną. W modelach np. A75K, X85K, X80K prawdopodobnie znajdzie się identyczny pilot, jak w roku ubiegłym w serii X95J Kamerę dołączoną do odbiornika znajdziemy w modelu Z9K oraz A95K. Na tylnej ścianie TV znajduje się specjalnie przygotowane gniazdo do zamocowania Bravia CAM. W egzemplarzach A90K, A80K, A75K, X95K, X90K, X85K, X80K kamera będzie opcjonalna i instalowana za pomocą złącza USB. Co ważne, urządzenie posiada włącznik/wyłącznik, fizycznie blokujący obiektyw.Bravia CAM działa na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, jako kamera do wideokonferencji np. Google Duo. Po drugie, Ambient Optimization Pro - jasność obrazu oraz natężenia dźwięku są ustawiane automatycznie w zależności od miejsca/odległości, w jakim znajduje się użytkownik od telewizora. Po trzecie, istnieje możliwość sterowania TV za pomocą gestów rąk. Po czwarte, pojawia się alert w przypadku zbyt bliskiego oglądania telewizji (tzw. funkcja rodzicielska). Po piąte, znaczenie dla oszczędności energii – w przypadku opuszczenia pomieszczenia, w którym znajduje się włączony obornik, zostanie zmniejszona jasność ekranu.We wszystkich wymienionych w tym materiale modelach Sony zainstalowano Google TV. W egzemplarzach oferujących matryce 100/120 Hz (Z8K, A95K, A90K, A80K, X95K, X90K, X85K) znajdziemy rozwiązania przeznaczone dla graczy (HDMI 2.1) 4K w 120 kl./s., VRR, ALLM oraz dedykowane funkcje dla „PlayStation 5 (PS5): Auto HDR Tone Mapping (automatyczne odwzorowanie odcieni HDR) i Auto Genre Picture Mode (dostosowywanie trybu obrazu do gatunku)”. W modelu X80K do dyspozycji mamy ALLM oraz dwie wyżej wymienione funkcje dla PS5.Debiutująca w zeszłym roku platforma Bravia Core oferuje świetną jakość obrazu, o czym mogliście czytać w naszych recenzjach X95J lub A90J. Będzie ona nadal dostępna dla serii telewizorów XR z 2022 r.Bez wątpienia, Sony w 2022 r. przygotowało bardzo szeroka ofertę - dla każdego coś dobrego. Nowe telewizory na polskim rynku najprawdopodobniej pojawią się już w maju. Ceny na chwilę obecną nie są jeszcze znane, ale tanio nie będzie w przypadku topowych modeli, zwłaszcza biorąc pod uwagę obecne zawirowania na rynku walutowym.