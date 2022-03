Rosjanie odczuwają niedobór smartfonów. Masowo wykupują to, co zostało w sklepach

Panika trwa.

Niedobory smartfonów w Rosji

Rosjanie na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni mogą poczuć się tak, jakby przenieśli się w czasie do XX wieku. Kolejne kraje nakładają na Federację Rosyjską sankcje w związku z agresją tego państwa w Ukrainie, a korporacje wycofują się z rosyjskiego rynku. Ceny elektroniki w Rosji rosną jak szalone, gdyż wielu urządzeń zaczyna tam po prostu brakować. Towarem deficytowym stają się nawet smartfony.Rosja ma problem ze smartfonami i wygląda na to, że narodowy smartfon AYYA T1 nie jest w stanie go rozwiązać. Po tym jak sprzedaż smartfonów w Rosji zawiesiły m.in. Samsung oraz Apple , a chińscy producenci z racji spadku wartości rubla mocno ograniczyli dostawy swoich urządzeń, telefon w Rosji staje się dobrem luksusowym.Nieobecność Apple i Samsunga w Rosji jest i będzie coraz dotkliwiej odczuwalna – być może bardziej niż innych zagranicznych marek – z powodu ich dominacji na rosyjskim rynku smartfonów i wszechobecności w życiu codziennym. Tylko te dwie firmy odpowiadały do tej pory za prawie połowę wolumenu sprzedaży smartfonów w tym kraju. Chińskie smartfony od Huawei, Xiaomi i Realme, zyskały na popularności w Rosji w ostatnich latach i stanowią lwią część pozostałego wycinka rosyjskiego rynku smartfonów. Ale firmy te również wydają się powoli wycofywać z Rosji poprzez ograniczenie sprzedaży, wbrew zapewnieniom chińskiego rządu.Jak twierdzą eksperci, zbliża się gigantyczny niedobór smartfonów w Rosji, którego żadna marka nie będzie w stanie uzupełnić. Kryzys ten może doprowadzić do dalszego izolowania obywateli od świata. Mieszkańcy Rosji już teraz bez VPN nie mają zbyt wielkiej pola manewru, jeśli chodzi o dostęp do informacji spoza tego kraju.