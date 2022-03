Apple M1 Ultra vs RTX 3090. Apple kłamało, kto by się spodziewał?

Niewielkie zaskoczenie.



Chyba nikogo nie trzeba przekonywać co do tego, że Apple na swoich premierowych pokazach lubi nawijać konsumentom makaron na uszy. Pojęcie słynnego już "emejzingu" Apple nie wzięło się przecież znikąd. W trakcie prezentacji najnowszych czipów Apple M1 Ultra firma z Cupertino przekonywała, że układy te są wydajniejsze nawet od kart graficznych NVIDIA RTX 3090. Deklaracja tyleż odważna, co zupełnie niezgodna ze stanem faktycznym. Część internautów kpi z Apple, a za firmą po raz kolejny wstawiają się jej najbardziej zagorzali fani.



Apple M1 Ultra vs NVIDIA GeForce RTX 3090

Kiedy Apple zaprezentowało swoje najnowsze układy M1 Ultra, obiecywano, że wydajność graficzna zintegrowanego procesora graficznego jest najwyższa na świecie. Układ miał legitymować się większą mocą obliczeniową niż najwydajniejsze obecnie GPU do konsumenckich komputerów stacjonarnych, NVIDIA RTX 3090. W sieci pojawiły się pierwsze benchmarki Apple M1 Ultra, a zapewnienia producenta można śmiało włożyć między bajki.



Redaktorzy serwisu The Verge sprawdzili możliwości nowego komputera



Mac Studio z M1 Ultra porównano z komputerem z kartą graficzną NVIDIA RTX 3090. Pecet osiągnął w teście średnio 142 kl./s w porównaniu do 108 kl./s komputera Mac. Mac Studio z czipem M1 Max osiągnął wynik na poziomie 86 klatek na sekundę. Nie są to złe rezultaty w wykonaniu Apple, jeśli weźmiemy pod uwagę efektywność energetyczną procesorów, ale... nie są lepsze od wyników osiąganych przez propozycję konkurencji.



