Redmi K40S to zacny smartfon, ale zaprezentowany w złym momencie

To w czym Redmi K40S zdaje się przegrywać z realme GT Neo 2, to możliwości fotograficzne, o ile bierzmy pod uwagę wyłącznie walkę na piksele. A to dlatego, że najnowszy smartfon Redmi otrzymał aparat główny 48MP vs 64MP. Ma on jednak czujnik większy - 1/2", jaśniejszy (f/1.7), a do tego jeszcze wspiera optyczną stabilizację obrazu (OIS). Mając na uwadze całokształt i fakt, że jest to Sony IMX582, finalne efekty pracy powinny być więcej, niż dobre.



Niemniej zdjęcia z szerokiego kąta będą wyłącznie poprawne, gdyż Redmi K40S otrzymał aparat 8MP z polem widzenia 119°. Do tego dochodzi niemal bezużyteczny (w moim mniemaniu) obiektyw makro 2MP.





Specyfikację smartfona dopełniają: akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla ładowania 67W (obsługuje protokół szybkiego ładowania QC3+ / PD3.0) poprzez port USB typu C, głośniki stereo z systemem Dolby Atmos i kompletne zaplecze komunikacyjne. Całość została zamknięta w stylowej konstrukcji o grubości 7,7 mm i wadze 195 gramów.



Cena, jak zawsze na niskim poziomie

Cena Redmi K40S zaczyna się od 1799 juanów za model podstawowy, a zatem wyposażony w 6 GB pamięci RAM i 128GB na dane. Ceny reszty wariantów przedstawiają się następująco: 1999 juanów za model z 8 GB RAM i 128GB na dane;

2199 juanów za model z 8 GB RAM i 256GB na dane;

2399 juanów za model z 12 GB RAM i 256GB na dane.



Czy Redmi K40S jest dobrym wyborem?

Standardowo wszystko zależy od preferencji, aczkolwiek oceniając na chłodno specyfikację techniczną, jest to z pewnością smartfon, którego zakup zdecydowanie warto rozważyć i to nawet niekoniecznie w najmocniejszej konfiguracji. W zupełności wystarczający będzie bowiem ten z 8GB RAM i 256GB na dane.



Czy jest jednak lepszy od realme GT neo 2? Niekoniecznie, aczkolwiek obecność OIS w aparacie głównym zdaje się być kartą przetargową, aczkolwiek nie uważam, aby wyłącznie kierować się tym parametrem podczas zakupu. Ja postawiłbym na produkt realme, gdyż bardziej przemawia do mnie wygląd, jak również system. A Ty co wybierasz?



I choć niemal identyczny znajdziemy w realme GT Neo 2, to jednak nasz tytułowy bohater powinien być minimalnie żwawszy ze względu na pamięć operacyjną nowszej generacji. Różnica będzie jednak widoczna dopiero w momencie położenia ich obok siebie.Wyświetlacz w Redmi K40S jest minimalnie większy względem konkurenta, aczkolwiek również został dostarczony przez Samsunga i jest typu E4. Co go wyróżnia? Przede wszystkim odświeżanie do 120 Hz, częstotliwość próbkowania dotyku do 360 Hz, jak również szczytowa jasność 1300 nitów (standardowa 900 nitów). Matryca OLED o przekątnej 6.67” wyświetla treści w rozdzielczości FHD+ (2400 X 1080 pikseli). Do tego jeszcze wspiera HDR10+ i zabezpieczony został Gorilla Glass 5. Warto jeszcze wspomnieć, ze kamerka do Selfie została umieszczona centralnie w górnej części w dedykowanym otworze. Otworze o dość skromnym rozmiarze (tak wynika z grafik).