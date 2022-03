To już pewne. Procesor AMD Ryzen 7 5800X3D oficjalnie bez podkręcania

Pracownik AMD rozwiewa wątpliwości, pierwszy Ryzen z AMD 3D V-Cache bez tradycyjnego OC

Procesory z linii AMD Ryzen w przeciwieństwie do Intel Core pozwalają na swobodne podkręcanie. Nie trzeba mieć specjalnych edycji do OC czy najwyższych modeli płyt głównych, tak jak to jest w przypadku Intela z CPU "K" i płytami głównymi "Z". Ostatnio oczywiście nawet nieco niższe propozycje niebieskich pozwalają na pewne OC RAM czy samego CPU za sprawą szyny, ale ogólnie AMD w tym aspekcie wygrywa. Nieco inaczej będzie się miała sprawa z najnowszymi Ryzenami zaopatrzonymi w AMD 3D V-Cache. A przynajmniej pierwszym modelem.Sam przedstawiciel AMD potwierdził, że AMD Ryzen 7 5800X3D nie pozwoli na typowe przetaktowanie. Dyrektor do spraw marketingu technicznego w AMD Robert Hallock zaznaczył, że nie podkręcimy omawianego procesora normalnymi metodami. Jego napięcie nie będzie mogło przekraczać 1,35 V. Co nie znaczy, że już bazowo jednostka nie będzie wydajna. 8 rdzeni, 16 wątków, mocne zegary i rozszerzona pamięć cache ma pozwolić na godne rywalizowanie w grach z obecnie najwydajniejszym procesorem Intela, jakim jest Intel Core i9 12900K. Pamiętajmy tylko, że na horyzoncie jest jeszcze Intel Core i9 12900KS.Z jednej strony szkoda, że AMD nie podtrzymało tradycji, ale już i tak ostatnie układy Ryzen nie były specjalnie zdatne do OC. Wartości zapewniane przez producenta okazywały się nie tak wiele niższe od ręcznego przetaktowania. No chyba, że dysponowaliśmy dobrą próbką i odpowiednio drogimi pozostałymi komponentami stworzonymi specjalnie pod OC. Na pocieszenie można dodać, że nie ograniczono zmian ustawień związanych z Infinity Fabric i DRAM. Taka informacja nie oznacza jednak, że kolejne układy z AMD 3D V-Cache na pewno nie będą zdatne do podkręcania. O tym czy tak się stanie, przekonamy się już w późniejszym czasie po kolejnych premierach CPU.Źródło: wccftech / Foto tytułowe: AMD - własne