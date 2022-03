Laptopy dla graczy i twórców od MSI. W końcu z Intel Core 12 gen i RTX 3000

Nowe laptopy MSI wyposażone nawet w Intel Core i9 12 gen, RTX 3080 Ti i DDR5

Intel po kilku miesiącach obecności w desktopach 12 generacji procesorów, w końcu rozszerzył ją o laptopy. Wielu producentów sprzętu aktualizuje swoje portfolio o komputery przenośne z nowymi układami od niebieskich. W tym MSI, które do tego mocno stawia na Metaverse.Firma kieruje swoje nowe laptopy do graczy i twórców, więc stosuje tylko układy z bardzo wysokiej lub wręcz najwyższej półki. Znajdziemy w nich procesory Intel Core i7 lub Intel Core i9 najnowszej 12 generacji oraz mobilne karty graficzne Nvida GeForce RTX 3070, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, Nvidia GeForce RTX 3080 i Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Oczywiście wszędzie zainstalowano też system Microsoft Windows 11 czy pamięć typu DDR5 SO-DIMM do 64 GB (w wybranych modelach, część oparta jest jeszcze o DDR4 SO-DIMM).