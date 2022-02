Biedronka obniża ceny elektroniki. Tech gadżety za małe pieniądze

Jest w czym wybierać.

Już wkrótce w sklepach sieci Biedronka będzie można kupić garść ciekawych gadżetów elektronicznych. Jak zawsze trzymamy rękę na pulsie i informujemy Was o wyprzedaży już teraz, abyście nie musieli się martwić o dostępność interesujących Was produktów i mogli je nabyć od razu po rozpoczęciu sprzedaży. Oto lista najciekawszych naszym zdaniem akcesoriów z najnowszej gazetki Biedronka.Kuszącą propozycją wydaje się automatyczny dozownik do mydła marki Hoffen, który trafi do oferty w poniedziałek, 7 lutego. Pojemnik na płyn mieści 330 ml cieczy, a urządzenie wyposażono w atrakcyjne wizualnie podświetlenie LED. Bezdotykowe dozowanie mydła to coś szalenie wygodnego. Cena jest niska i wynosi zaledwie

Źródło: mat. własne - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaGodne uwagi są też soniczna szczoteczka do zębów zaoraz oscylacyjna szczoteczka do zębów dla dzieci wyceniona na. Marka Hoffen przygotowała jeszcze maszynkę do strzeżenia oraz trymery męski i damski. W zestawie znajdują się różne końcówki, a cena prezentuje się kusząco - to. Ostatnim z produktów tej marki jest szklana waga łazienkowa z dokładnością do 100 gramów zaŹródło: mat. własne - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaWreszcie, w ofercie sklepów Biedronka zagoszczą 10 lutego również akcesoria komputerowe oraz do smartfonów. Uwagę zwracają przedłużacze szkolne i biurowe za, wyposażone także w porty USB-A. Oprócz nich w gazetce widnieją słuchawki XO-S6 oraz przewody XO-NB132 (USB-C, micro USB, Lightning) za. Jako zapasowe, mogą być.Źródło: mat. własne - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaW ten sam dzień w sklepach będzie dało się kupić hub USB z portami USB-A i USB-C za 19,99 złotych oraz sprzedawane w tej samej cenie głośniki komputerowe o mocy 3 W, korzystające ze złącza... USB. Do tego Biedronka zaoferuje myszkę bezprzewodową za, prosty hub USB-A za te same pieniądze, a także słuchawki nauszne z mikrofonem oraz zwijaną klawiaturę silikonową zaŹródło: mat. własne - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaJest w czym wybierać. Udanych łowów!Źródło: Biedronka