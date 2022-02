Pomysł na prezent na walentynki dla niej? Te gadżety nie zawiodą

Sprawdzone prezenty.

Pomysły na prezent walentynkowy

Logitech POP Keys Heartbreaker

Słuchawki Razer Kraken Kitty

Głośnik przenośny Divoom Ditoo Plus

Huawei Watch GT 3 Elegant (42 mm) lub Active (46 mm)

Huawei FreeBuds Lipstick

OPPO Watch 46 mm + drugi smartwatch gratis

Ładowarka indukcyjna Fresh'n Rebel

Ultradźwiękowe urządzenie do oczyszczania twarzy ANLAN

Drukarka ZINK Xiaomi Mi Portable

Słuchawki bezprzewodowe Realme Buds Air 2

Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. Wiele osób zgodnie z tradycją ruszy na poszukiwania prezentu walentynkowego już teraz. Pomysł na prezent na walentynki? Żaden problem. Podpowiemy Ci jaki prezent na Walentynki kupić, skupiając się oczywiście na gadżetach technologicznych. Pomysły na prezent dla niej? Poniższa lista zawiera różne propozycje.Ta nietuzinkowa klawiatura może spodobać się niejednej obdarowanej Pani i wcale nie mamy tutaj na myśli koloru. Kompaktowa obudowa, wysoka jakość wykonania, ciekawy design, długi czas pracy na baterii oraz bezprzewodowość to tylko niektóre z jej zalet. Można sparować ją z maksymalnie trzema urządzeniami na raz i płynnie się między nimi przełączać. Tak, sprzęt działa nawet ze smartfonami z iOS - i to doskonale. Więcej na jej temat przeczytacie w naszej recenzji Szalenie popularne pośród streamerek słuchawki Razera można w dalszym ciągu kupić w sieci. Razer Kraken Kitty Quartz przyciągają oko za sprawą koloru oraz charakterystycznych kocich uszu. Nie zawodzą od strony jakości audio, m.in. za sprawą obsługi dźwięku przestrzennego THX Spatial Audio 7.1 oraz mikrofonu z funkcją redukcji szumów. Wśród innych atutów trzeba wymienić wygodną budowę oraz ładne podświetlenie Razer Chroma.Taki głośniczek przenośny to wspaniały prezent dla fanek retro gadżetów oraz osób, które chciałyby poprawić jakość dźwięku filmów oglądanych na smartfonie lub laptopie. Bateria Divoom Ditoo Plus pozwala mu na około 8 godzin działania na jednym ładowaniu. Sprzęt ładowany poprzez złącze USB-C ma funkcję budzika i obsługuje radia internetowe oraz muzykę z kart pamięci micro SD. Na wyświetlaczu wyświetlane są motywy w stylistyce nawiązującej do 8-bitowej.Najnowsze smartwatche od Huawei to naprawdę interesujący pomysł na prezent dla pań, ale też panów. Zegarki te cechują się efektownym wyglądem, ale też bardzo wysoką jakością wykonania. Oferują precyzyjne pomiary z czujników lokalizacji oraz precyzyjny pomiar tętna. Po sparowaniu ze smartfonem można za ich pomocą odczytywać powiadomienia z sieci społecznościowych, a głośnik i mikrofon w modelu Active umożliwiają prowadzenie rozmów telefonicznych.Słuchawki bezprzewodowe typu TWS, które wyglądają jak szminka. Huawei FreeBuds Lipstick grają przyzwoicie, są wygodne i dostarczane w nietypowym, oryginalnym etui. To nie tylko praktyczny gadżet, ale też akcesorium, które można traktować jako dodatek modowy.A co powiesz na to, aby sprawić prezent komuś i sobie przy okazji? Za sprawą tej promocji jest to możliwe. Przy zakupie smartwatcha OPPO Watch 46 mm drugi inteligentny zegarek otrzymasz za darmo. Mowa o zegarku nie byle jakim, bowiem... identycznym! Do wyboru kolory czarny i złoty, zamknięte w ładnych i rzadziej spotykanych prostokątnych kopertach.Ładowarka indukcyjna to tani sposób na wygodne ładowanie kompatybilnego smartfonu. Łagodne i bezpieczne z punktu widzenia żywotności jego baterii. Proponujemy ładowarkę indukcyjną Fresh'n Rebel w jednym z sześciu kolorów. Moc ładowania to 18 W - w zupełności wystarczająca dla większości użytkowników. Uwagę zwraca estetyczne wykonanie i projekt, co jest rzadkością w przypadku tych akcesoriów.Urządzenia do oczyszczania twarzy biją rekordy popularności. Nic dziwnego, bowiem ich użytkownicy bardzo zachwalają sobie skuteczność ich działania. Z tej okazji proponujemy chyba najwyżej oceniany produkt na AliExpress, dostępny obecnie w niespotykanie niskiej, promocyjnej cenie. Efekty korzystania z gadżetu marki ANLAN widać już ponoć po kilku dniach.Obecnie mało kto wywołuje zdjęcia i mało kto je drukuje, chociaż... niemałym zainteresowaniem cieszą się przenośne, kieszonkowe drukarki, korzystające z papieru ZINC. Jedną z nich jest bezprzewodowa i minimalistyczna Xiaomi Mi Portable Photo Printer, dzięki której wydrukujesz najpiękniejsze wspomnienia w formie niewielkich fotografii papierowych. Każde ze zdjęć drukowane jest na samoprzylepnym papierze i może stanowić wspaniały prezent sam w sobie. Prezent, który będzie drukował prezenty dla innych? Fajna sprawa!Chyba każdy bez względu na płeć ucieszy się z prezentu w postaci bezprzewodowych dokanałowych słuchawek typu TWS. Realme Buds Air 2 sprzedawane są wraz z fajnie zaprojektowanym etui z USB-C z obsługą szybkiego ładowania. Słuchawki brzmią nieźle jak na swoją cenę i obsługują kodeki AAC, SBC i funkcję automatycznego parowania. Dobrą jakość połączenia gwarantuje technologia Bluetooth 5.2. Słuchawki mają oczywiście wbudowany mikrofon, umożliwiający prowadzenie rozmów telefonicznych.Źródło: mat. własny