Energooszczędne mini PC na Intel N5095. Oszczędzaj energię i miejsce na biurku

Niedawno prezentowaliśmy dwa modele nowych wyjątkowo małych mini PC. W ubiegłych latach najpopularniejszym wyborem producentów w tym segmencie był Intel Celeron J4125. Obecnie rozmiary podobnych konstrukcji nieco się zwiększyły (i tak są niewielkie), za to powszechnie stosowanym procesorem został zdecydowanie lepszy Intel Celeron N5105. Jest sercem chociażby takich konstrukcji jak GMK NucBox 5 czy Morefine M6. Jednak można spotkać sporo modeli także na dość podobnym Intel Celeronie N5095.



Intel Celeron N5095 w mini PC, to mały pobór energii elektrycznej i niska cena urządzenia

Najpierw porównajmy oba procesory, bo pozornie zdają się być identyczne. Cztery rdzenie (i wątki, bez HT) o taktowaniu 2,0 GHz do 2,9 GHz w turbo, 4 MB L3 cache, obsługa DDR4/LPDDR4x do 2933 MHz i wbudowany układ graficzny Intel UHD Graphics (bazowo 450 MHz). A to wszystko wykonane w procesie technologicznym 10 nm i wchodzące w skład rodziny Intel Jasper Lake (z 2021 roku). Teoretycznie wyższe TDP ma N5095. Wynosi 15 W, a dla N5105 tylko 10 W. To może zwiastować odrobinę wyższą wydajność z powodu łatwiej utrzymujących się zegarów boost. Niestety N5095 ma przy tym niższe maksymalne taktowania iGPU (750 MHz na tle 800 MHz z N5105) i tylko 16 jednostek EU zamiast 24 w N5105. Niemniej to bardzo podobne konstrukcje.



Niedawno prezentowaliśmy dwa modele nowych wyjątkowo małych mini PC. W ubiegłych latach najpopularniejszym wyborem producentów w tym segmencie był Intel Celeron J4125. Obecnie rozmiary podobnych konstrukcji nieco się zwiększyły (i tak są niewielkie), za to powszechnie stosowanym procesorem został zdecydowanie lepszy Intel Celeron N5105. Jest sercem chociażby takich konstrukcji jakczy. Jednak można spotkać sporo modeli także na dość podobnym Intel Celeronie N5095.Najpierw porównajmy oba procesory, bo pozornie zdają się być identyczne. Cztery rdzenie (i wątki, bez HT) o taktowaniu 2,0 GHz do 2,9 GHz w turbo, 4 MB L3 cache, obsługa DDR4/LPDDR4x do 2933 MHz i wbudowany układ graficzny Intel UHD Graphics (bazowo 450 MHz). A to wszystko wykonane w procesie technologicznym 10 nm i wchodzące w skład rodziny Intel Jasper Lake (z 2021 roku). Teoretycznie wyższe TDP ma N5095. Wynosi 15 W, a dla N5105 tylko 10 W. To może zwiastować odrobinę wyższą wydajność z powodu łatwiej utrzymujących się zegarów boost. Niestety N5095 ma przy tym niższe maksymalne taktowania iGPU (750 MHz na tle 800 MHz z N5105) i tylko 16 jednostek EU zamiast 24 w N5105. Niemniej to bardzo podobne konstrukcje.

Intel Celeron N5095 niekoniecznie jest lepszy od N5105, ale na pewno od starszych J4xxx / Foto: Beelink @ AliExpress



Oczywiście nawet po sparowaniu ich z 8 GB czy 16 GB RAM i nośnikami SSD nie wyciśniemy z mini PC opierających się na Celeronie N5105 czy Celeronie N5095 ogromu mocy. To raczej układy do prostych codziennych zastosowań jak przeglądanie stron internetowych w tym mediów społecznościowych, prosta obróbka zdjęć, granie w streamingu (np. Google Stadia, Nvidia GeForce Now) lub w bardzo stare bądź wyjątkowo podstawowe gry, edycja dokumentów, oglądanie filmów (nawet w 4K), słuchanie muzyki i tak dalej. Ciężkie zadania procesorowe i graficzne są poza ich zasięgiem. Do prostych prac będą w porządku, a przy okazji zaoszczędzimy na energii elektrycznej i przestrzeni (mini PC są zdecydowanie mniejsze od typowych stacjonarek).



BYONE 5095 wizualnie bardzo podobny do GMK NucBox 5

Komputerkiem najbardziej przypominającym wspominanego GMK NucBoxa 5, jest BYONE 5095. Sparowano go z 8 GB RAM i 128, 256 lub 512 GB SSD. Ma też WiFi ac, Bluetooth 4.0, LAN 1 GB/s, kilka portów USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HDMI i inne gniazda. Niestety jest niewspółmiernie drogi (2008,40 złotych za edycję 8 GB RAM, 256 GB SSD) i nie ma wiele informacji w jego opisie. Mini PC BYONE 5095 możecie zamówić na AliExpress w tym miejscu.



Oczywiście nawet po sparowaniu ich z 8 GB czy 16 GB RAM i nośnikami SSD nie wyciśniemy z mini PC opierających się na Celeronie N5105 czy Celeronie N5095 ogromu mocy. To raczej układy do prostych codziennych zastosowań jak przeglądanie stron internetowych w tym mediów społecznościowych, prosta obróbka zdjęć, granie w streamingu (np. Google Stadia, Nvidia GeForce Now) lub w bardzo stare bądź wyjątkowo podstawowe gry, edycja dokumentów, oglądanie filmów (nawet w 4K), słuchanie muzyki i tak dalej. Ciężkie zadania procesorowe i graficzne są poza ich zasięgiem. Do prostych prac będą w porządku, a przy okazji zaoszczędzimy na energii elektrycznej i przestrzeni (mini PC są zdecydowanie mniejsze od typowych stacjonarek).Komputerkiem najbardziej przypominającym wspominanego GMK NucBoxa 5, jest BYONE 5095. Sparowano go z 8 GB RAM i 128, 256 lub 512 GB SSD. Ma też WiFi ac, Bluetooth 4.0, LAN 1 GB/s, kilka portów USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HDMI i inne gniazda. Niestety jest niewspółmiernie drogi (2008,40 złotych za edycję 8 GB RAM, 256 GB SSD) i nie ma wiele informacji w jego opisie. Mini PC BYONE 5095 możecie zamówić na AliExpress

Mini PC BYONE 5095 / Foto: BYONE



Minisforum JB95 od całkiem znanej azjatyckiej firmy

Ciekawszy zdaje się Minisforum JB95. Konfiguracja pamięci jest taka sama (jest też wersja bez RAM i dysku), ale lepiej wypadają złącza. Cztery porty USB 3.0 (lub dwa, połowa podobno jest USB 3.2 Gen 2), HDMI, DisplayPort i USB-C 3.2 Gen 2 (zgodne np. z trybem wyjścia obrazu). Jest też gigabitowy LAN, WiFi ac i Bluetooth, port audio, Windows 10 Pro czy przycisk resetu BIOS. Interesującym dodatkiem jest miejsce na dysk 2,5 cala SATA (do własnoręcznego montażu). Edycja 8 GB RAM i 256 GB SSD kosztuje 1313,69 złotych. Minisforum JB95 zamówicie tutaj, także na AliExpress.



Ciekawszy zdaje się Minisforum JB95. Konfiguracja pamięci jest taka sama (jest też wersja bez RAM i dysku), ale lepiej wypadają złącza. Cztery porty USB 3.0 (lub dwa, połowa podobno jest USB 3.2 Gen 2), HDMI, DisplayPort i USB-C 3.2 Gen 2 (zgodne np. z trybem wyjścia obrazu). Jest też gigabitowy LAN, WiFi ac i Bluetooth, port audio, Windows 10 Pro czy przycisk resetu BIOS. Interesującym dodatkiem jest miejsce na dysk 2,5 cala SATA (do własnoręcznego montażu). Edycja 8 GB RAM i 256 GB SSD kosztuje 1313,69 złotych., także na AliExpress.

Mini PC Minisforum JB95 / Foto: Minisforum



JK01 z dodatkowymi złączami, w tym leciwym VGA

Całkiem nietypowo wygląda JK01. Lekko agresywny design może odrobinę przypominać gamingowe maszyny (ma nawet taką frazę w nazwie oferty), jednak nie dajcie się temu zwieść. Moc jest taka sama jak w pozostałych mini PC. Opcje pamięci jak w Minisfroum, a dodatkowo edycja 16 GB RAM i 512 GB SSD. WiFi ac, Bluetooth, LAN 1 GB/s czy cztery porty USB 3.0, Windows 10 - to standard. Ale ma też dwa USB 2.0 i osobne wyjście dla głośników oraz mikrofonu (inne modele jedno gniazdo combo). Podobnie jak Minisforum wyposażono go w miejsce na dysk 2,5 cala SATA, obraz HDMI i DisplayPort, ale dodatkowo też VGA (D-Sub). JK01 znajdziecie w tym miejscu na AliExpress. Wersję 8 GB RAM i 256 GB SSD wyceniono na 141,70 złotych.



Całkiem nietypowo wygląda JK01. Lekko agresywny design może odrobinę przypominać gamingowe maszyny (ma nawet taką frazę w nazwie oferty), jednak nie dajcie się temu zwieść. Moc jest taka sama jak w pozostałych mini PC. Opcje pamięci jak w Minisfroum, a dodatkowo edycja 16 GB RAM i 512 GB SSD. WiFi ac, Bluetooth, LAN 1 GB/s czy cztery porty USB 3.0, Windows 10 - to standard. Ale ma też dwa USB 2.0 i osobne wyjście dla głośników oraz mikrofonu (inne modele jedno gniazdo combo). Podobnie jak Minisforum wyposażono go w miejsce na dysk 2,5 cala SATA, obraz HDMI i DisplayPort, ale dodatkowo też VGA (D-Sub).na AliExpress. Wersję 8 GB RAM i 256 GB SSD wyceniono na 141,70 złotych.

Mini PC JK01 / Foto: JK



Niedrogi Beelink U59 wcale nie taki zły, to najbardziej opłacalny wariant

Najtańszy w zestawieniu jest Beelink U59. Ma prawie taką samą konfigurację interfejsów jak Minisforum (4 x USB 3.0, 1 x USB-C, audio minijack, LAN 1 GB/s, WiFi ac, Bluetooth), jednak zamiast DisplayPort dodano drugie HDMI. Co więcej zasilanie jest realizowane przez dedykowane złącze, a nie USB-C jak w Minisforum JB95. Można w nim zamontować dodatkowy nośnik SATA 2,5 cala. Wersję 8 GB RAM z 256 GB SSD kupicie za 1052,77 złotych pod tym linkiem na AliExpress. Są też inne z 8 GB RAM lub 16 GB RAM i SSD od 128 GB do 512 GB.



Najtańszy w zestawieniu jest Beelink U59. Ma prawie taką samą konfigurację interfejsów jak Minisforum (4 x USB 3.0, 1 x USB-C, audio minijack, LAN 1 GB/s, WiFi ac, Bluetooth), jednak zamiast DisplayPort dodano drugie HDMI. Co więcej zasilanie jest realizowane przez dedykowane złącze, a nie USB-C jak w Minisforum JB95. Można w nim zamontować dodatkowy nośnik SATA 2,5 cala. Wersję 8 GB RAM z 256 GB SSD kupicie za 1052,77 złotychna AliExpress. Są też inne z 8 GB RAM lub 16 GB RAM i SSD od 128 GB do 512 GB.

Mini PC Beelink U59 / Foto: Beelink



Jaki jest najlepszy mini PC na Intel Celeronie N5095?

Wszystkie omawiane komputery są zgodne z Windowsem 10 i Windowsem 11, różnymi dystrybucjami Linuxa. W zasadzie każdy ma preinstalowany system Windows 10 (Home lub Pro), jednak część może mieć je jedynie w wersji trial bez aktywacji. Najlepiej dokładnie przeczytać opisy. W każdym powinno się też dać wymienić nośnik SSD SATA M.2 na inny (z tego co widzę modele z N5095 nie mają SSD NVMe w przeciwieńswie do N5105), a w większości dołożyć własny SSD lub HDD SATA 2,5 cala. Układy chłodzenia także są aktywne. Poza specyficznymi kwestiami, które mogą was skłonić do konkretnego modelu (np. wzornictwo lub nietypowy wybór portów), najlepiej zdaje się wypadać najtańszy Beelink U59 i Minisforum JB95.



Zobacz również: Hybrydowy ASUS Vivobook 13 Slate OLED już w Polsce. Tablet i laptop w jednym



Źródło i foto: własne / AliExpress Wszystkie omawiane komputery są zgodne z Windowsem 10 i Windowsem 11, różnymi dystrybucjami Linuxa. W zasadzie każdy ma preinstalowany system Windows 10 (Home lub Pro), jednak część może mieć je jedynie w wersji trial bez aktywacji. Najlepiej dokładnie przeczytać opisy. W każdym powinno się też dać wymienić nośnik SSD SATA M.2 na inny (z tego co widzę modele z N5095 nie mają SSD NVMe w przeciwieńswie do N5105), a w większości dołożyć własny SSD lub HDD SATA 2,5 cala. Układy chłodzenia także są aktywne. Poza specyficznymi kwestiami, które mogą was skłonić do konkretnego modelu (np. wzornictwo lub nietypowy wybór portów), najlepiej zdaje się wypadać najtańszy Beelink U59 i Minisforum JB95.Źródło i foto: własne / AliExpress

Ciekawa alternatywa dla NucBox 5 i Morefine M6.