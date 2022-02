32-latek z Krosna oszukiwał sprzedając konsole w Internecie

Nabierał Polaków łasych na okazje.



Praktycznie nie ma dnia, aby polska policja nie donosiła o zatrzymaniu osoby, która na przestrzeni ostatnich miesięcy parała się oszustwami w sieci. Przestępcy wyłudzają każdego dnia tysiące złotych na łamach popularnych serwisów ogłoszeniowych, a proceder ten przynosi im bajońskie zyski. Na taki właśnie łatwy zarobek liczył 32-letni mężczyzna z Krosna, zatrzymany przez lokalną policję.



Oszust internetowy sprzedawał konsole, których nie miał

Ogromny popyt na konsole, ich niewielka podaż i wysokie ceny dostępnych egzemplarzy sprawiają, że niektórzy Polacy szukają w sieci okazji. Takie jednostki to wymarzony cel dla cyberprzestępców takich, jak ujęty i aresztowany na 3 miesiące mieszkaniec Krosna. Krośnieńscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą poinformowali, że oferował on w sieci sprzęt elektroniczny, który nigdy nie trafiał w ręce osób wpłacających zaliczki.



Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krośnie przekazali, iż 32-letni oszustw oferował na znanych platformach sprzedażowych konsole do gier.



"Potencjalni nabywcy kontaktowali się ze sprzedawcą, a następnie realizowali przelewy środków na jedno ze wskazanych przez niego kont bankowych. Na poczet sfinalizowania transakcji, nieuczciwy handlowiec od części swoich klientów pobierał zaliczkę. Zakupiony sprzęt nigdy jednak nie trafiał do nowych nabywców, a kontakt ze sprzedającym urywał się" - czytamy w komunikacie.



