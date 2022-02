Realme 9 i 9 Pro. Znamy szczegóły i datę premiery

Źródło: Realme

Obudowa zmieniająca kolory i znajome kształty

Nowe procesory i aparaty

Jeśli chodzi o specyfikację, najważniejszych zmian względem poprzedników doczekają się chipsety smartfonów. Modele będą napędzane przez najnowsze układy marki MediaTek i Qualcomm. Podstawowy Realme 9 będzie miał pod obudową procesor Dimensity 810, wersja Pro dostanie Snapdragona 695 5G, a wydajność odmiany Pro+ zostanie powierzona układowi Dimensity 920. W każdym wypadku oznacza to istotny progres w zakresie osiągów.



Obiecująco wygląda też zaplecze fotograficzne smartfonów, a w szczególności wersji Pro+. Ta, ma dostać aparat główny z matrycą 50 MP i optyczną stabilizacją obrazu, który wspomagać będzie jednostka ultraszerokokątną 8 MP i dodatkowy sensor 2 MP. Pro dostanie układ z kombinacją: 64 MP + 8 MP + 2 MP.



Wszystkie smartfony mają dostać panele OLED z odświeżaniem co najmniej 90 Hz, będą obsługiwały 5G i szybkie ładowanie (minimum 50 W).



Najnowszą cechą modeli 9 Pro i 9 Pro+, którą pochwalił się producent, jest wyjątkowa wersja kolorystyczna - Sunrise Blue. Ma to być wyjątkowa odmiana, cechująca się zmienną, w zależności od oświetlenia, kolorystyką. Dzięki funkcji Light Shift Design, po ekspozycji na światło słoneczne, tylna ściana w ciągu pięciu minut ma zmienić się z niebieskiej na czerwoną. Po przejściu do cienia, ma z kolei stopniowo powracać do oryginalnego koloru.Poza kolorami, seria Realme 9 nie będzie miała zbyt oryginalnego wyglądu. Jak możemy zobaczyć na udostępnionych dotychczas grafikach, jest on bardzo podobny do tego z flagowego GT2 Pro , a także innych modeli firmy.