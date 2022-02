Surface Laptop Studio - ruszyła polska przedsprzedaż

Nowe urządzenia Microsoftu trafiają na nasz rynek.

Surface Laptop Studio - ceny w Polsce

Microsoft Surface Pro 8 - przedsprzedaż i polskie ceny

Osoby zainteresowane zakupem najnowszego notebookamogą już składać zamówienia przedsprzedażowe w sieciach w X-kom i Media Markt. Wysyłka urządzeń planowana jest na 21 lutego, a dodatkowo, kupujący dostanie nowoczesne pióro. Co więcej, od 22 lutego dostępna będzie nowa i bardziej wydajna hybryda urządzenia 2w1–Microsoft Surface Laptop Studio to urządzenie stworzone zarówno do typowej pracy biurowej – tryb komputera przenośnego – do zadań kreatywnych – tryb do pracy twórczej – jak i do rozrywki czy prezentowania treści – tryb sceniczny.Polska cena Surface Laptop Studio zaczyna się odza wersję z procesorem Intel Core i5-11300H, 16 GB RAM (LPDDR4x, 2666MHz), grafiką Intel Iris Xe Graphics i dyskiem SSD 256 GB. Za wariant z dyskiem 512 GB trzeba zapłacić. Dostępna jest też wersja z procesorem Intel Core i7-11370H i dedykowanym układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti + Intel Iris Xe Graphics. Wariant ten wyceniono naLaptop wyposażony jest w dotykowy ekran PixelSense Flow z częstotliwością odświeżania do 120 Hz i najlepszy dźwięk w całej linii Surface. To zasługa ulepszonych głośników Quad Omnisonic (4 stereofoniczne 2-drożne głośniki z podwójnymi niewidocznymi głośnikami niskotonowymi) i technologii Dolby Atmos.Ruszyła również przedsprzedaż Microsoft Surface Pro, urządzenia mają trafić do klientów po 21 lutego.Microsoft twierdzi, że Surface Pro 8 to jedno z najbardziej wszechstronnych urządzeń na rynku. Tytuł ten zawdzięcza połączeniem dwóch funkcji urządzenia – tabletu i laptopa dzięki dołączanej klawiaturze Surface Pro Signature Keyboard – oraz wydajnością połączoną z mobilnością. Dzięki możliwości odczepienia ekranu od klawiatury oraz regulowanej podstawce Kickstand, Surface Pro 8 pozwala pracować wszędzie tam, gdzie jest nam wygodnie – przy biurku, na kanapie czy w plenerze.Najtańsza wersja Microsoft Surface Pro 8 z procesorem Intel Core i5-1135G7, 8 GB RAM, dyskiem 128 GB i grafiką Intel Iris Xe Graphics kosztuje