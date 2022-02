Przeżyjmy to jeszcze raz. Retro reklamy sprzętu komputerowego

To były czasy.

Reklama konsoli Pegasus

Steve Ballmer reklamuje Windows XP

Reklama MS-DOS 5.0, czyli YO MS Raps

Atari, czyli szczucie sami-wiecie-czym

Sony PlayStation w Polsce

Świat komputerów i nowej technologii wyglądał kiedyś zupełnie inaczej. Dziś niemal każdy korzysta z komputera osobistego. Jeszcze w latach 80' i 90' XX wieku komputery domowe były dla ogółu czymś nieznanym i tajemniczym, a laptopy ze względu na swoje absurdalnie wysokie ceny znajdowały się poza zasięgiem finansowym przeciętnych zjadaczy chleba. Jak kilka dekad temu zachęcano do zakupu elektroniki użytkowej? Cóż, dość powiedzieć, że reklamy sprzętu komputerowego sprzed lat dziś wywołują uśmiech politowania. Przypomnijmy sobie wspólnie te najlepsze.Gdyby nie to urządzenie, wiele dzieci nie miałoby żadnej styczności z grami komputerowymi. Niedroga nawet jak na tamte czasy 8-bitowa konsola była klonem (czy raczej: podróbą) japońskiej konsoli Famicom. W Polsce do własności intelektualnej nie przykładano wtedy większej uwagi, więc sprzęt był skazany na sukces.Kojarzycie wszystkie te kiczowate reklamy z telezakupów Mango? Z bezradnymi ludźmi, którzy nie potrafią wykonać najprostszych czynności i marketingowcami zachowującymi się tak, jakby chwilę wcześniej zażyli amfetaminę? No to tak właśnie zachowywał się Steve Ballmer zachwalający nowego Windowsa XP.Mam wątpliwości, czy Steve Ballmer nie był pod wpływem tych samych środków, które zażywali twórcy przedziwnej reklamy systemu MS-DOS o nazwie YO MS Raps. Tak, Microsoft nagrał rapsy o swoim oprogramowaniu. Do Paktofoniki, czy Maty sporo tu brakuje.Motyw skąpo odzianych pań był niezwykle częsty w reklamach sprzętu komputerowego. Nic dziwnego, bowiem komputery w opinii PR-owców mieli kupować przede wszystkim panowie. Atari reklamując w latach 80' XX wieku Atari 5200 robiła to lajfstajlowo, młodzieżowo i wypadała w tej kwestii znacznie lepiej niż Microsoft dwie dekady później.To były czasy. Sony Poland w minionych latach nie bało się kontrowersji w Polsce. Dowodem na to niech będzie pierwszy z dwóch poniższych plakatów. Drugi jest po prostu pomysłowy.